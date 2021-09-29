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Явлинский рассказал о состоянии после операции на сердце

Политик поблагодарил всех неравнодушных за поддержку, добрые слова и пожелания выздоровления.

29 сентября, 10:24
<p>Григорий Явлинский. Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев</p>

Григорий Явлинский. Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев

Председатель Федерального политического комитета партии "Яблоко" Григорий Явлинский вышел на связь после операции на сердце и рассказал о своём самочувствии. Подробностями о состоянии политик поделился в телеграм-канале.

"Вчера мне сделали операцию (абляцию сердца) в одной из московских больниц. Операция прошла успешно, сейчас я чувствую себя нормально и уже могу работать", — пояснил Явлинский.

В "Яблоке" рассказали о причине визита Явлинского к врачу

В "Яблоке" рассказали о причине визита Явлинского к врачу

Он отметил, что некоторое время будет оставаться в больнице под присмотром врачей. Политик также поблагодарил всех неравнодушных за поддержку, добрые слова и пожелания выздоровления, которые получал в последние дни.

Напомним, об ухудшении самочувствия Явлинского СМИ сообщали утром 27 сентября. Указывалось, что его госпитализировали в выходные, а врачи диагностировали у него нарушение сердечного ритма. Ранее стало известно, что политику сделали небольшую пластику стенок артерий и сосудов.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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