Явлинский рассказал о состоянии после операции на сердце
Политик поблагодарил всех неравнодушных за поддержку, добрые слова и пожелания выздоровления.
Григорий Явлинский. Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев
Председатель Федерального политического комитета партии "Яблоко" Григорий Явлинский вышел на связь после операции на сердце и рассказал о своём самочувствии. Подробностями о состоянии политик поделился в телеграм-канале.
"Вчера мне сделали операцию (абляцию сердца) в одной из московских больниц. Операция прошла успешно, сейчас я чувствую себя нормально и уже могу работать", — пояснил Явлинский.
Он отметил, что некоторое время будет оставаться в больнице под присмотром врачей. Политик также поблагодарил всех неравнодушных за поддержку, добрые слова и пожелания выздоровления, которые получал в последние дни.
Напомним, об ухудшении самочувствия Явлинского СМИ сообщали утром 27 сентября. Указывалось, что его госпитализировали в выходные, а врачи диагностировали у него нарушение сердечного ритма. Ранее стало известно, что политику сделали небольшую пластику стенок артерий и сосудов.
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