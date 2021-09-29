Явлинский рассказал о состоянии после операции на сердце

Председатель Федерального политического комитета партии "Яблоко" Григорий Явлинский вышел на связь после операции на сердце и рассказал о своём самочувствии. Подробностями о состоянии политик поделился в телеграм-канале.

"Вчера мне сделали операцию (абляцию сердца) в одной из московских больниц. Операция прошла успешно, сейчас я чувствую себя нормально и уже могу работать", — пояснил Явлинский.