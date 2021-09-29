Учёные впервые по ДНК воссоздали в 3D лица древнеегипетских мумий

Учёные из американской компании Parabon NanoLabs представили лица трёх древнеегипетских мумий, которые воссоздали при помощи взятых из гробниц ДНК. Исследователи показали свою работу на 32-м Международном симпозиуме по идентификации человека. Уточняется, что дезоксирибонуклеиновая кислота ранее была найдена археологами из Института науки истории человечества Макса Планка (Германия) недалеко от Каира. Там находятся храмы, возведённые в честь бога солнца.

Скриншот из пресс-релиза © Parabon NanoLabs

По результатам 3D-реконструкции учёные сделали вывод, что мумии принадлежат трём 25-летним мужчинам. Так, образец JK2134 отнесли к 776–569 годам до нашей эры, JK2888 — к 97–22 годам до нашей эры, а JK2911 — к 769–560 годам до нашей эры. Таким образом, согласно исследованию, мужчины умерли от 2023 до 2797 лет назад. Модели учёные создали с помощью судебно-медицинского фенотипирования ДНК. Так, генетический анализ позволил воссоздать внешность умерших. Однако мужчины не похожи на современных жителей Египта.

"Эти результаты полностью согласуются с выводами [немецких археологов] о том, что древние египтяне имели больше предков с жителями Ближнего Востока и европейцами, чем с современными египтянами", — говорится в пресс-релизе.

Скриншот из пресс-релиза. © Parabon NanoLabs

Реконструкцию лиц показали на тепловых картах, на которых продемонстрированы различия между тремя образцами. "Затем эти различия были подчёркнуты для создания карикатурных лиц, которые были объединены с прогнозами пигментации для создания композиций вероятной внешности людей в возрасте 25 лет судебным экспертом Parabon", — отмечается в пресс-релизе. Потом же лица были преобразованы в трёхмерные графические сетки.

"Приятно видеть, как секвенирование генома и передовая биоинформатика могут быть применены к образцам древней ДНК. Эти методы революционизируют анализ древней ДНК, потому что они работают с фрагментированной ДНК", — отметила директор по биоинформатике в Parabon Эллен Грейтак.