Тайна гор Маккензи: В Канаде нашли странное окаменелое существо То, что увидели палеонтологи, совершенно не сходится с общепринятыми представлениями о появлении на планете первых животных. 23 сентября, 21:40 Фото © Shutterstock

Эпоха жизни найденного существа

Примерно так выглядела земная суша 800–900 миллионов лет назад. Сибирь рядом с Западной Африкой, Северная Америка по соседству с Антарктидой. Палеонтологи не перестают удивляться тому, как они приезжают, скажем, в Техас и находят там то, что когда-то было частью Земли Котса.

Фото © youtube.com/Precambrian Animation by CR Scotese

Эту эпоху назвали тонием, от греческого tonos — "напряжение", "натянутость". Надо полагать, непростой период. Начался он миллиард лет назад и закончился 720 миллионов лет назад. Это был последний этап "скучного" миллиарда лет, когда кислорода на Земле было просто мизерное количество (0,3% против 21% сейчас), сутки длились 20 часов, эволюция шла крайне медленно, да и вообще практически ничего интересного не происходило. А ещё есть предположение, что 950–900 миллионов лет назад был очередной ледниковый период. Да и вообще сразу после тония начался криогенный период, который проще описать другими двумя словами: "Земля-снежок".

Основным населением планеты тогда были анаэробные (не дышащие кислородом) цианобактерии в океанах. А надо сказать, что у них есть привычка в процессе своей жизнедеятельности строить вот такие своеобразные известковые или доломитовые конструкции, они называются строматолитами. Учёные их находят и по ним (в том числе по ним) пытаются воссоздать картину развития жизни на Земле.

Современные строматолиты в заливе Шарк-Бэй в Западной Австралии. Фото © wikipedia

И до недавнего времени никто и представить себе не мог, что в такой действительно напряжённый период на Земле могли возникнуть многоклеточные животные. То есть растения многоклеточные уже были, но существа, способные передвигаться хотя бы на каком-то этапе жизни, — это считалось для того периода совершенно немыслимым.

Первое животное на планете

Главный кандидат на должность первого животного на Земле — губка. Она многоклеточная, и, хотя в зрелом возрасте ведёт сидячий образ жизни, её личинки самостоятельно передвигаются. А ещё у неё есть скелет — примитивная структура из кремнезёма или карбоната кальция под названием "спикула".

Долгие годы статус древнейшего предка всех животных прочно держала за собой знаменитая "фанерозойская губка", найденная в британском графстве Херефордшир в редком скоплении окаменелостей, в котором сохранились не только твёрдые части древних живых существ, но и даже остатки мягких тканей. Такая сокровищница у палеонтологов называется лагерштетт. Вот она, эта губка. Ей 485 миллионов лет.

"Фанерозойская губка" возрастом 485 миллионов лет. Трёхмерно сохранённые мягкие ткани и известковые гексактины в силурийской губе: последствия для ранней эволюции губки. Фото © royalsocietypublishing.org

Такой возраст вполне соотносится с имеющимися представлениями об эволюции жизни: как раз сравнительно незадолго до её появления (542 миллиона лет) случился знаменитый "кембрийский взрыв", а именно его и считают началом развития современного животного мира. Началом фанерозоя, что в переводе означает "явная жизнь". Это нечто ещё более масштабное, чем эра, на языке геологов — эон. Проще говоря, по мнению науки, "настоящая жизнь" началась на планете 542 миллиона лет назад и пока ещё продолжается. Мы живём в фанерозое.

Но в последние годы появляются научные данные, которые сбивают с толку. Например, в 2015 году стало известно, что на юге Китая нашли древнюю окаменелую губку, которой 600 миллионов лет. Многоклеточное существо со скелетом до кембрийского взрыва. До "нормальной жизни".

Губка, найденная на юге Китая, предполагаемый возраст — 600 млн лет. Фото © science.org

Конечно, ещё в 80-е на китайском острове Хайнань нашли следы многоклеточных существ возрастом аж 740–840 миллионов лет (хайнаньская биота), но это не губки. Это некие бесскелетные червеобразные микроорганизмы, по форме напоминающие трубки.

Именно поэтому недавняя статья в Nature вызвала целую сенсацию. Палеонтолог из Лаврентийского университета (Канада) Элизабет Тёрнер утверждает, что нашла губку возрастом 890 миллионов лет. Сообщается, что она изучила строматолит, найденный в горах Маккензи на северо-западе Канады, в горном формировании под названием Каменный нож. И вот что она увидела на нём под микроскопом. По её мнению, все эти белые прожилки — не что иное, как остатки скелетов губок.

Микроструктуры, найденные в образце микробного рифа в Канаде. Возможные окаменелости тела пориферана в ранних неопротерозойских микробных рифах | Природа. Фото © nature.com

Отмечается, что это был не твёрдый скелет, он состоял из белка, поэтому вообще такие губки именуются бесскелетными (бесспикульными), но со временем на месте этих белковых структур остаются отложения солей кальция — и вот именно они-то и образовали эти белые нити.

За и против

Многим коллегам Элизабет Тёрнер очень трудно поверить, что это действительно такая древняя губка. Известный специалист по животному миру кембрия из шведского Университета Уппсалы Грэхем Бадд сказал, что найти губку в отложениях возрастом 890 миллионов лет — "это всё равно что найти компьютерный чип в монастыре XIV века".

Геобиолог Дэвид Голд из Университета Калифорнии заявил, что условия на планете во времена тония были для губок практически несовместимы с жизнью хотя бы потому, что губке нужен кислород. С другой стороны, известно, что строители строматолитов — цианобактерии — как раз и выделяют кислород, поэтому для губки эти сооружения могли стать оазисами. И на более поздних таких постройках губки находили.

Профессор кафедры биологической эволюции биологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова Андрей Журавлёв убеждён, что никакого открытия вообще не произошло: замеченные "сеточки" — всего лишь остатки оболочек самих цианобактерий. Судя по всему, автору этого исследования теперь придётся доказать, что речь идёт именно о губке. А пока найденному существу даже не присвоили латинского наименования.

Авторы Адель Романенкова