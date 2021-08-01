Ничего себе вирусы: Что за существ достали со дна Марианской впадины Они поражают не только невероятными размерами, но и беспрецедентно сложной генетикой. Более того, их происхождение неясно. 31 июля, 21:40 55874 55874 Фото © Shutterstock

Несколько лет назад китайский подводный аппарат опустился в одно из самых таинственных мест на Земле — Бездну Челленджера, это самое дно знаменитой Марианской впадины в Тихом океане. Там на 11-километровой глубине температура близка к нулю, давление примерно 1100 атмосфер, полная темнота и крайняя скудость в смысле питания для живых организмов. И тем не менее это далеко не безжизненное место. Со дна взяли образцы и в них обнаружили множество микроскопических организмов. А некоторые из них весьма странные. Учёные их раньше уже встречали, и накопилось множество вопросов.

В 1976 году в американской Филадельфии была вспышка какой-то необычной пневмонии. Её прозвали "болезнью легионеров", потому что она поразила участников очередного съезда ветеранов боевых действий (Американского легиона). Более двух сотен человек заразились, 34 умерли. Учёные принялись искать возбудителя инфекции. В конце концов нашли: это оказались бактерии, их так и назвали — легионеллами. Но дело в том, что на эти поиски ушло довольно много лет, и в этом долгом процессе исследований однажды — в 1992 году — в числе прочего обнаружили вот такое.

Мимивирус. Фото © Википедия

Микробиологи увидели внутри амёбы некий организм в виде многогранника с 20 гранями, такая фигура называется икосаэдром. Покрыт длинными нитями, как волосами. И у него довольно-таки внушительные (в масштабах микромира, конечно) размеры — 500, а то и все 700 нанометров в диаметре. К примеру, у большинства вирусов, для сравнения, диаметр где-то 20, или 50, или 80 нанометров. Поэтому учёные и сказали: это бактерия. Для бактерии такие габариты совершенно нормальны. Даже дали ей название Bradfordcoccus — в честь английского города Брэдфорда, где её и нашли. После этого ещё несколько лет данный образец продержали в холодильнике, а затем его исследовала другая группа учёных. И то, что они обнаружили, если не повергло их в шок, то как минимум изумило: нет, это не бактерия. Бактерии так себя не ведут. У неё жизненный цикл идёт, как у вируса. Это гигантский вирус, который только притворяется микробом. Мимикрирует под микроб. Поэтому он был переименован в мимивирус.

Что о нём удалось выяснить впоследствии. Что это вирус амёб, созданий, которые особым интеллектом не отличаются: они думают, что это бактерия, и проглатывают притворщика. А у него имеется в одном месте небольшая структура, напоминающая звезду. Микробиологи стали называть её звёздными вратами. Так вот, часа через два эти врата открываются и оттуда является вирусная ДНК, то есть молекула-командир, молекула-программа. И ещё спустя пару часов она успешно разворачивает фабрику по производству себе подобных — репликацию. За сутки максимум она собирает штук триста репликантов, и амёба-жертва просто разрывается, это называется лизисом.

И добро бы ещё дело ограничивалось одними амёбами. Но есть исследования о том, что они с таким же успехом могут обитать в человеческих макрофагах, это такие клетки в нашем организме, которые занимаются поеданием в общем-то всего, что нам не нужно: патогенов, остатков разрушенных клеток, токсинов и так далее. Санитары. То есть в нормальной ситуации они съедают нехорошую частицу и просто её переваривают. Но если эта частица способна там обосноваться и организовать производственный процесс, то это уже, знаете ли, интересно получается. И ведь в начале 2000-х в Канаде у нескольких пациентов с воспалением лёгких нашлись антитела против этих мимивирусов. А однажды во Франции лаборант, который их выращивал, подхватил пневмонию. Правда, справедливости ради надо сказать, что совсем не факт, что именно мимивирус к этому причастен. Не установлено.

Фото © Shutterstock

Далее. Маленький гигант большой репликации производит впечатление не только своими размерами, но и богатым устройством генома: миллион с лишним пар нуклеотидов (строительных блоков ДНК) — примерно в 40 раз больше, чем у того же ковида. Более того, у него много таких белков, которых у других вирусов нет, зато они есть у бактерий, к примеру, или у одноклеточных. А есть такие, которые вообще не похожи ни на один известный белок.

Спрашивается, откуда и зачем столько всего. И это вопрос о, собственно, происхождении мимивирусов. Есть две версии. По одной, это результат "обратной эволюции": сначала он был обыкновенным вирусом, потом развился до уровня бактерии, но через какое-то время передумал и вернулся к вирусному образу жизни. А по другой — он просто насобирал себе этих генов и белков у своих хозяев по мере накопления паразитического опыта. Но, кстати, не исключено, что он не такой уж мерзавец: учёные подозревают, что некоторые из приобретённых способностей он использует в помощь хозяину. То есть это уже по сути симбиоз. Таким образом, оба остаются живы и получают эволюционное преимущество.

Да, вот же что ещё любопытно: на нём самом нашли маленькие вирусы, их назвали Sputnik, то есть это уже его собственный паразит. Вирус вируса!

Наконец, мимивирус снова поднимает давний спор о том, можно ли считать вирусы живыми существами. Появляется новый аргумент в пользу того, что да: на эту мысль наводит происходящее в мимивирусных фабриках. Репликация ДНК, синтез белков — всё это очень напоминает процессы в клеточном ядре.

И ещё один вопрос: почему этим вирусам-гигантам больше нравится на дне Марианской впадины, чем где бы то ни было ещё. Пока в таких количествах, как в жёлобе, их больше нигде не видели.

Авторы Адель Романенкова