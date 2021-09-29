Провёл в тюрьме 31 год: Опубликованы кадры допроса задержанного в Подмосковье педофила
Оказалось, что он рецидивист. На вопрос о причинах задержания мужчина, который хотел изнасиловать девочку, ответил, что пока имеет "только предположение".
Опубликованы кадры допроса задержанного в Подмосковье педофила. Видео © Соцсети / МВД по Московской области
Полицейские задержали мужчину, который попытался изнасиловать восьмилетнюю девочку в Домодедове. Однако на допросе он заметил, что пока не знает точную причину задержания. Об этом сообщил главк МВД по Московской области.
Информация о преступнике появилась от местных жителей 27 сентября. Один из таксистов и его супруга рассказали, что смогли спасти ребёнка, которого педофил потащил в гаражи. Девочка начала кричать и выбралась. Но догнать извращенца не получилось — он скрылся.
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Спустя двое суток правоохранители задержали 51-летнего приезжего из Ярославской области. Оказалось, что ранее он был судим за насильственные действия сексуального характера и побои. В тюрьме мужчина, по его словам, провёл 31 год.
Ранее криминалист Михаил Игнатов сравнил педофилов с наркоманами и поддержал введение для них пожизненного срока. Эксперт уверен, что относительно таких преступников в России необходимо принимать самые жёсткие меры.
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