Опубликованы кадры допроса задержанного в Подмосковье педофила. Видео © Соцсети / МВД по Московской области

Полицейские задержали мужчину, который попытался изнасиловать восьмилетнюю девочку в Домодедове. Однако на допросе он заметил, что пока не знает точную причину задержания. Об этом сообщил главк МВД по Московской области.

Информация о преступнике появилась от местных жителей 27 сентября. Один из таксистов и его супруга рассказали, что смогли спасти ребёнка, которого педофил потащил в гаражи. Девочка начала кричать и выбралась. Но догнать извращенца не получилось — он скрылся.

Спустя двое суток правоохранители задержали 51-летнего приезжего из Ярославской области. Оказалось, что ранее он был судим за насильственные действия сексуального характера и побои. В тюрьме мужчина, по его словам, провёл 31 год.