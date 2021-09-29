Хоккейный "Спартак" приглашает болельщиков на домашние матчи КХЛ
Красно-белые проведут в ближайшие дни сразу три матча на родном льду: против "Нефтехимика", "Северстали" и "Металлурга".
Фото © ХК "Спартак"
Хоккейный клуб "Спартак" приглашает всех любителей хоккея и своих болельщиков на серию домашних матчей в рамках регулярного чемпионата КХЛ.
Легендарный клуб, подаривший миру знаменитых чемпионов мира и Олимпийских игр, выступает в чемпионате Континентальной хоккейной лиги и приглашает москвичей и гостей столицы посетить увлекательные матчи с участием сильнейших команд Старого Света. Домашние игры команда проводит на самой современной арене — "Мегаспорт".
Болельщиков и гостей матчей будет ждать не только яркое хоккейное действо, но и шоу-программа для детей и взрослых, которым точно не будет скучно. Участие в ней примут популярные артисты, которые смогут создать отличное настроение на весь вечер. Кроме того, болельщики смогут взять автографы и сфотографироваться с самыми узнаваемыми людьми нашей страны — звёздами музыки, театра, спорта, а также видными политическими деятелями.
Кроме того, для всех гостей работают просторные фойе, многочисленные фудкорты, магазины по продаже атрибутики и сувениров, в которых каждый сможет выбрать для себя понравившуюся вещь и приобщиться к многомиллионной армии болельщиков "Спартака". Красно-белые приглашают всех во дворец "Мегаспорт" за новыми эмоциями и яркими впечатлениями! Приобрести билеты стоимостью от 500 рублей можно на сайте: tickets.spartak.ru
Добавим, что в ближайшие дни "Спартак" сыграет сразу три домашних матча. 1 октября в 19:30 против "Нефтехимика", 3 октября в 17:00 красно-белые сразятся с "Северсталью", а 5 октября в 19:30 с "Металлургом".
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