Собянин, Воробьёв и Лысенко отказались от думских мандатов

Такое же решение приняла и главврач Балашихинского роддома Наталья Алимова.

Из 12 кандидатов в депутаты Госдумы от партии "Единая Россия" по списку в Москве двое отказались от мандатов нижней палаты парламента. Речь идёт о мэре столицы Сергее Собянине и главвраче городской клинической больницы (ГКБ) № 52 Марьяне Лысенко. Об этом говорится в постановлении Центризбиркома, принятом на заседании сегодня.

Также сообщается, что от мандатов в Госдуме восьмого созыва отказались и два кандидата по списку ЕР в Московской области — губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв и главврач Балашихинского роддома Наталья Алимова.

Напомним, что трёхдневное голосование по выборам в Госдуму завершилось 19 сентября. Нижняя палата парламента избиралась на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, ещё 225 — по одномандатным округам. После подсчёта 100% протоколов ЦИК объявила о победе "Единой России" с результатом 49,82% голосов. Одномандатников регистрируют депутатами окружные избиркомы.