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Собянин, Воробьёв и Лысенко отказались от думских мандатов

Такое же решение приняла и главврач Балашихинского роддома Наталья Алимова.

29 сентября, 10:59
<p>Фото © ТАСС / Александр Манзюк</p>

Фото © ТАСС / Александр Манзюк

Из 12 кандидатов в депутаты Госдумы от партии "Единая Россия" по списку в Москве двое отказались от мандатов нижней палаты парламента. Речь идёт о мэре столицы Сергее Собянине и главвраче городской клинической больницы (ГКБ) № 52 Марьяне Лысенко. Об этом говорится в постановлении Центризбиркома, принятом на заседании сегодня.

Также сообщается, что от мандатов в Госдуме восьмого созыва отказались и два кандидата по списку ЕР в Московской области — губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв и главврач Балашихинского роддома Наталья Алимова.

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Напомним, что трёхдневное голосование по выборам в Госдуму завершилось 19 сентября. Нижняя палата парламента избиралась на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, ещё 225 — по одномандатным округам. После подсчёта 100% протоколов ЦИК объявила о победе "Единой России" с результатом 49,82% голосов. Одномандатников регистрируют депутатами окружные избиркомы.

Всего же с учётом голосования и по спискам, и по округам "Единая Россия" получила 324 мандата, КПРФ — 57, "Справедливая Россия – Патриоты – За правду" — 27, ЛДПР — 21, "Новые люди"— 13, "Родина", "Гражданская платформа" и Партия роста — по одному мандату, а ещё пять мандатов получили самовыдвиженцы.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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