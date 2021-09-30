На Украине раскрыли, когда может пройти встреча Путина и Зеленского
При этом в офисе лидера Незалежной считают, что разговор глав государств возможен по всем темам, включая Донбасс и Крым.
Фото © ТАСС / Яковлева Ирина, Евгений Паулин / Пресс-служба Президента РФ
Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский могут встретиться в конце 2021 года или начале 2022-го. Об этом сообщает издание "РБК-Украина" со ссылкой на источник в окружении лидера Незалежной.
Уточняется, что в офисе Зеленского считают, что разговор двух лидеров возможен по всем темам, включая Донбасс и Крым.
Напомним, пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков говорил, что встреча может состояться, если будет соответствующая повестка для обсуждения двух президентов. При этом в Кремле неоднократно подчёркивали, что тема Крыма во время переговоров подниматься не будет. Кроме того, есть и другой камень преткновения для встречи глав государств — это нежелание официального Киева выполнять Минские договорённости.
Комментариев: 1
Зеленский сам понимает, что с Путиным встречаться ему сложно, его плохие отзывы о президенте другой страны, наверное повлияют на переговоры, а разница в опыте, мышлении, да и то, что путин не зависим перед американцами. Сложно.