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На Украине раскрыли, когда может пройти встреча Путина и Зеленского

При этом в офисе лидера Незалежной считают, что разговор глав государств возможен по всем темам, включая Донбасс и Крым.

30 сентября, 10:05
<p>Фото © ТАСС / Яковлева Ирина, Евгений Паулин / Пресс-служба Президента РФ</p>

Фото © ТАСС / Яковлева Ирина, Евгений Паулин / Пресс-служба Президента РФ

Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский могут встретиться в конце 2021 года или начале 2022-го. Об этом сообщает издание "РБК-Украина" со ссылкой на источник в окружении лидера Незалежной.

Уточняется, что в офисе Зеленского считают, что разговор двух лидеров возможен по всем темам, включая Донбасс и Крым.

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Напомним, пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков говорил, что встреча может состояться, если будет соответствующая повестка для обсуждения двух президентов. При этом в Кремле неоднократно подчёркивали, что тема Крыма во время переговоров подниматься не будет. Кроме того, есть и другой камень преткновения для встречи глав государств — это нежелание официального Киева выполнять Минские договорённости.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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Комментариев: 1

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Нинель Жовнир30 сентября, 11:10

Зеленский сам понимает, что с Путиным встречаться ему сложно, его плохие отзывы о президенте другой страны, наверное повлияют на переговоры, а разница в опыте, мышлении, да и то, что путин не зависим перед американцами. Сложно.

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