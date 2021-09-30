Правительство внесло в Госдуму проект трёхлетнего бюджета
Главный финансовый документ страны предусматривает увеличение социальных расходов и дополнительное финансирование национальных проектов.
Правительство внесло в Государственную думу проект федерального бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов. Распоряжение об этом подписал в четверг премьер-министр Михаил Мишустин. Как сообщает пресс-служба кабмина, главный финансовый документ страны предусматривает увеличение социальных расходов и дополнительное финансирование национальных проектов. Кроме того, бюджетом предусмотрена адресная поддержка семей с детьми, выплата пособий беременным женщинам, испытывающим материальные трудности, проведение углублённой диспансеризации, реализация программ медицинской реабилитации.
"При формировании документа правительство исходило из необходимости безусловного исполнения социальных обязательств перед гражданами, поручений президента и решений, озвученных им в ходе посланий Федеральному собранию. Это, в частности, адресная поддержка семей с детьми, выплата пособий беременным женщинам, испытывающим материальные трудности, проведение углублённой диспансеризации, реализация программ медицинской реабилитации", — подчеркнули в кабмине.
Правительство также внесло в Госдуму проекты бюджетов внебюджетных фондов, основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики, прогноз социально-экономического развития и ряд других документов, имеющих определяющее значение для государственных финансов.
А ранее президент России Владимир Путин сообщил, что в ближайшие годы в России продолжится повышение пенсий. Средства на эти цели заложены в бюджет. Также глава государства объявил о дополнительном повышении темпов индексации зарплат военным и сотрудникам правоохранительных органов.
Фото © Агентство "Москва" / Софья Сандурская