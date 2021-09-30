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Опубликовано 30 сентября 2021, 13:02

Правительство внесло в Госдуму проект трёхлетнего бюджета

Главный финансовый документ страны предусматривает увеличение социальных расходов и дополнительное финансирование национальных проектов.

Правительство внесло в Государственную думу проект федерального бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов. Распоряжение об этом подписал в четверг премьер-министр Михаил Мишустин. Как сообщает пресс-служба кабмина, главный финансовый документ страны предусматривает увеличение социальных расходов и дополнительное финансирование национальных проектов. Кроме того, бюджетом предусмотрена адресная поддержка семей с детьми, выплата пособий беременным женщинам, испытывающим материальные трудности, проведение углублённой диспансеризации, реализация программ медицинской реабилитации.

"При формировании документа правительство исходило из необходимости безусловного исполнения социальных обязательств перед гражданами, поручений президента и решений, озвученных им в ходе посланий Федеральному собранию. Это, в частности, адресная поддержка семей с детьми, выплата пособий беременным женщинам, испытывающим материальные трудности, проведение углублённой диспансеризации, реализация программ медицинской реабилитации", — подчеркнули в кабмине.

Правительство также внесло в Госдуму проекты бюджетов внебюджетных фондов, основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики, прогноз социально-экономического развития и ряд других документов, имеющих определяющее значение для государственных финансов.

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А ранее президент России Владимир Путин сообщил, что в ближайшие годы в России продолжится повышение пенсий. Средства на эти цели заложены в бюджет. Также глава государства объявил о дополнительном повышении темпов индексации зарплат военным и сотрудникам правоохранительных органов.

Для каких категорий граждан новый бюджет готовит дополнительные выплаты, Лайф разбирался здесь.

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Фото © Агентство "Москва" / Софья Сандурская

Марина Калегина
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