Правительство внесло в Госдуму проект трёхлетнего бюджета

Главный финансовый документ страны предусматривает увеличение социальных расходов и дополнительное финансирование национальных проектов.

Правительство внесло в Государственную думу проект федерального бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов. Распоряжение об этом подписал в четверг премьер-министр Михаил Мишустин. Как сообщает пресс-служба кабмина, главный финансовый документ страны предусматривает увеличение социальных расходов и дополнительное финансирование национальных проектов. Кроме того, бюджетом предусмотрена адресная поддержка семей с детьми, выплата пособий беременным женщинам, испытывающим материальные трудности, проведение углублённой диспансеризации, реализация программ медицинской реабилитации.

"При формировании документа правительство исходило из необходимости безусловного исполнения социальных обязательств перед гражданами, поручений президента и решений, озвученных им в ходе посланий Федеральному собранию. Это, в частности, адресная поддержка семей с детьми, выплата пособий беременным женщинам, испытывающим материальные трудности, проведение углублённой диспансеризации, реализация программ медицинской реабилитации", — подчеркнули в кабмине.