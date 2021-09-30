В России предложили приравнять к экстремизму чайлдфри и радикальный феминизм

Председатель Комиссии по защите детей от деструктивного контента при Роскомнадзоре Андрей Цыганов выступил с предложением признать экстремистскими движения ЛГБТ, радикального феминизма и чайлдфри. Такую инициативу он озвучил на координационном заседании Родительской палаты.

"Всевозможные вот эти ЛГБТ-идеология, радикальный феминизм, все эти фурри (движение поклонников образов антропоморфных животных с чертами человека. — Прим. Лайфа), чайлдфри — их, конечно, надо признавать хотя бы экстремизмом, экстремистской идеологией для того, чтобы развязать руки нашим правоприменителям — Роскомнадзору и так далее", — заявил Цыганов.

Он отметил, что такая мера позволит защитить российских детей и подростков от влияния деструктивного контента в социальных сетях в частности и Интернете в целом.

Отметим, что в координационном заседании Родительской палаты принимает участие более 200 делегатов — депутаты Госдумы, члены Совфеда, депутаты законодательных собраний регионов, представители общественных организаций. По итогам заседания участники примут резолюцию с предложениями властям о мерах в сфере защиты семьи и демографии.