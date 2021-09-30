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В России предложили приравнять к экстремизму чайлдфри и радикальный феминизм

По словам автора инициативы, такая мера позволит защитить российских детей и подростков от влияния деструктивного контента в Интернете.

30 сентября, 09:58

Фото © Pexels

Председатель Комиссии по защите детей от деструктивного контента при Роскомнадзоре Андрей Цыганов выступил с предложением признать экстремистскими движения ЛГБТ, радикального феминизма и чайлдфри. Такую инициативу он озвучил на координационном заседании Родительской палаты.

"Всевозможные вот эти ЛГБТ-идеология, радикальный феминизм, все эти фурри (движение поклонников образов антропоморфных животных с чертами человека. — Прим. Лайфа), чайлдфри — их, конечно, надо признавать хотя бы экстремизмом, экстремистской идеологией для того, чтобы развязать руки нашим правоприменителям — Роскомнадзору и так далее", — заявил Цыганов.

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Он отметил, что такая мера позволит защитить российских детей и подростков от влияния деструктивного контента в социальных сетях в частности и Интернете в целом.

Отметим, что в координационном заседании Родительской палаты принимает участие более 200 делегатов — депутаты Госдумы, члены Совфеда, депутаты законодательных собраний регионов, представители общественных организаций. По итогам заседания участники примут резолюцию с предложениями властям о мерах в сфере защиты семьи и демографии.

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Ранее Лайф рассказывал, что уходящяя с поста канцлера Германии Ангела Меркель назвала себя феминисткой. Она одобряет данный статус, если речь идёт о том, что мужчины и женщины равны в смысле участия в жизни общества.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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