НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

На главного редактора The Insider Доброхотова возбудили уголовное дело

По словам адвоката журналиста, он был объявлен в розыск по решению следственного управления ФСБ.

30 сентября, 09:52
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/BvxTij6lh0M/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">roma_dobrokhotov</a></p>

Фото © Instagram / roma_dobrokhotov

Уголовное дело о незаконном пересечении границы возбуждено в отношении главного редактора издания The Insider* Романа Доброхотова. Об этом сообщила его адвокат Юлия Кузнецова. В квартире журналиста прошли обыски.

"Обыски проходят в квартире родителей Романа и его супруги в рамках дела по статье 322 УК РФ о незаконном пересечении границы", — приводит её слова РИА "Новости".

Эксцентричный миллионер: За что создатель Group-IB Илья Сачков может получить до 20 лет колонии

Эксцентричный миллионер: За что создатель Group-IB Илья Сачков может получить до 20 лет колонии

Доброхотов, по её словам, по решению следственного управления ФСБ 23 сентября был объявлен в розыск. Ему грозит штраф в размере до 200 тысяч рублей, либо принудительные работы, либо лишение свободы на срок до двух лет.

Напомним, что в конце июля в отношении Доброхотова было возбуждено уголовное дело о клевете в адрес нидерландского журналиста Макса Ван дер Верффа и индивидуально неопределённых сотрудников ГРУ Минобороны России. Полиция провела обыски дома у журналиста.

* Издание включено в реестр СМИ-иноагентов.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Читаемое

В Грузии расследуют уголовное дело о незаконном пересечении Саакашвили границы

вчера в 18:16

Стало известно местонахождение пропавшего в Минске журналиста "Комсомольской правды"

сегодня в 12:03

Ликсутов рассказал о новом центре подбора персонала для московского транспорта

сегодня в 12:30

Бывший владелец Черкизона попросил политического убежища в Черногории

сегодня в 14:28

Советник Зеленского после покушения пересел на бронированное авто

сегодня в 14:21

Новости партнеров

Layer 1