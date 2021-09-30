На главного редактора The Insider Доброхотова возбудили уголовное дело

Уголовное дело о незаконном пересечении границы возбуждено в отношении главного редактора издания The Insider* Романа Доброхотова. Об этом сообщила его адвокат Юлия Кузнецова. В квартире журналиста прошли обыски.

"Обыски проходят в квартире родителей Романа и его супруги в рамках дела по статье 322 УК РФ о незаконном пересечении границы", — приводит её слова РИА "Новости".

Доброхотов, по её словам, по решению следственного управления ФСБ 23 сентября был объявлен в розыск. Ему грозит штраф в размере до 200 тысяч рублей, либо принудительные работы, либо лишение свободы на срок до двух лет.

Напомним, что в конце июля в отношении Доброхотова было возбуждено уголовное дело о клевете в адрес нидерландского журналиста Макса Ван дер Верффа и индивидуально неопределённых сотрудников ГРУ Минобороны России. Полиция провела обыски дома у журналиста.