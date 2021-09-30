Песков назвал конструктивными и своевременными переговоры Путина и Эрдогана

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, какие темы поднимали российский лидер Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Эрдоган во время переговоров, которые прошли накануне в Сочи. По словам представителя Кремля, диалог был весьма конструктивным, своевременным и нужным.

Так, в первую очередь лидеры обсудили двухсторонние отношения. Песков отметил, что в 2020 году взаимоотношения стран в экономическом плане "просели по товарообороту более чем на 20%", однако за первые 8 месяцев текущего года на 55% "подросли в совместном торгово-экономическом обороте". Пресс-секретарь президента РФ подчеркнул, что это хорошая динамика, которая лишний раз подтверждает очень хороший потенциал в торгово-экономическом сотрудничестве государств.

"Было обращено внимание на взаимные ограничения, которые сохраняются. Это дополнительные ввозные пошлины, которые в Турции действуют на целый ряд металлургической продукции, фанеру, шины. Путин поднимал эту тему в разговоре с Эрдоганом", — добавил Песков.

Представитель Кремля также сообщил, что лидеры двух стран обсудили газовые дела, в том числе поставки топлива. Отмечается, что Путин дал очень высокую оценку своевременным и очень эффективным решениям руководства Турции по "Турецкому потоку".

"Правильность этих действий показывает сегодняшняя реакция. Видим, как лихорадит европейский рынок, а Турция чувствует себя обеспеченной и застрахованной от скачкообразной конъюнктуры", — сказал Песков.

Также, по словам пресс-секретаря российского лидера, Путин и Эрдоган обсудили вопрос сотрудничества в сфере атомной энергетики в Турции, в частности графики продолжения стройки и завершения первого энергоблока АЭС Аккую, а кроме того — возможное строительство новых блоков. Во время переговоров президенты затронули и тему взаимодействия в сфере космоса.

Был поднят и вопрос сотрудничества в сфере сельского хозяйства. Песков отметил, что Россия поставляет Турции очень большой объём зерновых культур, а получает — помидоры и огурцы.

На повестке дня было и военно-техническое взаимодействие двух стран. Также президенты обсудили вопросы Сирии, Афганистана, Ливии и Нагорного Карабаха.

"С российский стороны подчёркнуто, что стороны должны искать компромиссные решения по делимитации границы и по развитию транспортной инфраструктуры. Президенты условились проработать эту тему и провести до конца года в Высший госсовет. Если позволит санитарно-эпидемиологическая ситуация, которая пока не сильно благоволит", — указал Песков, говоря о Карабахе.