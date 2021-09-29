Итоги встречи Путина и Эрдогана: После визита Эрдогана Москва может начать наступление в Идлибе и на Южном Кавказе Политолог Айк Халатян — о новом подходе к турецкому кейсу в Сирии и на Кавказе, а также выводах, которые предстоит сделать Эрдогану, посягая на интересы России. 29 сентября, 12:39 Фото © ТАСС / Владимир Смирнов

Президент России Владимир Путин сегодня обсудил с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом ситуацию в Сирии и в целом двусторонние отношения Москвы и Анкары. Как анонсировал Эрдоган в беседе с турецкими журналистами несколько дней назад, он ожидал "важных решений" в результате переговоров с Путиным. "Делегаций не будет, мы встретимся один на один. Обсудим не только Идлиб, но и ситуацию в Сирии в целом — к чему мы пришли и как двигаться дальше. Мы также примем важные решения относительно наших двусторонних отношений", — отметил он.

В преддверии встречи ВКС РФ утюжили позиции поддерживаемых Турцией в Идлибе исламистов, помогая наступлению войск Башара Асада (с которым Путин провёл личную встречу в Москве до переговоров с Эрдоганом), а Анкара перебрасывала в Идлиб новые военные контингенты и бронетехнику. Намекая на то, что не даст Асаду и России одержать окончательную победу и что наступление в Идлибе чревато прямым столкновением с турецкой армией.

При этом проблем в отношениях России и Турции достаточно и помимо Сирии. Москве не нравится чрезмерная активность Анкары в регионах, которые традиционно считались российской зоной влияния. Так, Турция в тандеме с союзным и братским Азербайджаном после победы в прошлогодней войне в Карабахе претендует на роль ведущей силы на Южном Кавказе. Анкара всё активнее пытается усилить свои позиции в Центральной Азии, предлагая центральноазиатским странам – участницам Тюркского совета преобразовать его в Тюркский союз. И, естественно, интеграция тюркских стран в рамках этого союза неизбежно войдёт в противоречие с интеграцией в рамках ЕАЭС и ОДКБ — союзов, лидером которых является Москва.

Однако напористая и агрессивная внешняя политика Эрдогана не нравится не только Москве. Сам турецкий лидер признаёт, что у него пока не сложились хорошие отношения с президентом США Джо Байденом, в отличие от его предшественников в Белом доме. А за день до встречи Эрдогана и Путина стало известно о формировании Францией и Грецией антитурецкого союза. Не говоря уже о том, что сейчас Турция пытается нормализовать свои отношения с лидерами арабского мира: Саудовской Аравией, Эмиратами и Египтом.

Однако у Эрдогана есть и свои козыри, которые он умело использует во внешнеполитической деятельности. При всех проблемах с США и рядом европейских стран Турция остаётся важным членом НАТО. К этому добавляется и то, что за последние годы Турция стала важным хабом для транзита энергоресурсов в Европу. Она также контролирует огромные потоки беженцев, которыми время от времени шантажирует страны ЕС. Всё это вынуждает США и европейских союзников Анкары быть более терпимыми к выходкам Эрдогана, в частности к агрессивным действиям против Греции и Кипра, а также сотрудничеству с Россией в военно-технической сфере. К слову, закупки российских ЗРС С-400 как раз призваны продемонстрировать Вашингтону, что Турция уже не прежний беспрекословный исполнитель, а союзник с возросшим потенциалом и геополитической игрой которого необходимо считаться.

В свою очередь российские власти считают, что, хотя Турция в качестве самостоятельного игрока является геополитическим конкурентом, создающим серьёзные проблемы, однако, по их мнению, это меньшее зло по сравнению с Турцией, послушным союзником США. При этом, как показала практика, крупные экономические проекты с Турцией ("Турецкий поток", АЭС "Аккую" и др.) так и не стали смирительной рубашкой для Эрдогана в его политике. Наоборот, он пытается использовать их, чтобы повлиять на российскую политику. И лишь серьёзные экономические потери от ограничения Россией импорта турецкой сельхозпродукции и турпотока в Турцию время от времени приводят Анкару в чувство и заставляют после периодов обострения отношений идти на их нормализацию.

Но сейчас существенное влияние на внешнюю политику Турции будут оказывать внутриполитические проблемы Эрдогана и правящей партии, резкое снижение их рейтинга на фоне серьёзных экономических проблем в стране. Учитывая, что до президентских и парламентских выборов 2023 года вряд ли удастся добиться серьёзных успехов в экономической сфере, Эрдогану для поднятия рейтинга, а также сохранения поддержки националистов жизненно необходим какой-то серьёзный внешнеполитический успех. Поэтому он будет продолжать агрессивную и порой авантюрную внешнюю политику, что неизбежно толкнёт Анкару на расширение своей зоны влияния, в том числе и за счёт российских интересов в разных регионах.

Вообще, отношения России с Турцией похожи на своеобразный маятник — вслед за периодом сближения постоянно идёт отдаление и обострение отношений с регулярными поводами даже для прямого столкновения. Пока что лидерам двух стран удавалось избегать прямого силового столкновения (даже после инцидента со сбитым российским Су-24 в 2015-м).

Однако главная проблема во взаимоотношениях с Эрдогановской Турцией заключается в том, что нынешний турецкий лидер желание находить с ним компромиссы расценивает как признак слабости, как готовность противоположной стороны к новым уступкам. Не говоря уже о том, что сама Анкара зачастую провоцирует конфликты и напряжённость у границ своих геополитических конкурентов, мешает урегулированию инициированных ею же проблем, вынуждая глобальных и региональных игроков идти на различные сделки с ней и уступки, дабы хоть как-то стабилизировать ситуацию в этих регионах или вопросах.

В Москве всё это хорошо понимают. Тем более что, как показали заявления и действия турецких властей после прошлогодней войны в Карабахе, готовность России совместно с Турцией попытаться остановить войну (которую сама же Анкара спровоцировала, а затем активно в ней приняла участие) была расценена Эрдоганом как признак слабости России и страх Москвы перед силовым столкновением, как возможность дальнейшего расширения турецкого влияния за счёт российских интересов на постсоветском пространстве и в других регионах. И именно поэтому встрече в Сочи предшествовало наступление войск Асада в Идлибе при поддержке российских ВКС, даже несмотря на наличие там турецких войск. И если до Эрдогана не дойдут увещевания Путина за закрытыми дверьми, то вполне можно ожидать нового витка обострения ситуации в Сирии, на Южном Кавказе и в других регионах. Тем более что есть достаточно поводов для обострения ситуации в этих регионах.

Авторы Айк Халатян