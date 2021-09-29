Путин: "Турецкий поток" даёт Анкаре чувство стабильности
По словам российского лидера, это особенно ценно на фоне достаточно сложных турбулентных процессов на европейском газовом рынке.
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Президент России Владимир Путин выразил благодарность турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану за его позицию по строительству "Турецкого потока". Заявление прозвучало в ходе переговоров двух лидеров в Сочи. По словам главы российского государства, благодаря проекту Анкара чувствует себя уверенно даже во время сложностей на европейском газовом рынке.
"Не могу ещё раз вас не поблагодарить за неизменно последовательную позицию по строительству этой газопроводной системы, которая отвечает интересам турецкого народа и России. Сейчас, когда мы наблюдаем достаточно сложные турбулентные процессы на европейском газовом рынке, Турция чувствует себя абсолютно уверенно и стабильно", — подчеркнул Путин.
Ранее в августе Реджеп Эрдоган выразил надежду на увеличение поставок газа по "Турецкому потоку". Он отметил, что топливная магистраль является одним из основных направлений сотрудничества двух стран.
Напомним, что газопровод "Турецкий поток" идёт по дну Чёрного моря до побережья Турции, его длина составляет 930 километров. Первая его нитка предназначена для поставок газа из России турецким потребителям, вторая — в Южную и Юго-Восточную Европу. Он был торжественно запущен 8 января 2020 года. Российский лидер на церемонии запуска назвал этот проект "беспрецедентной глубоководной газотранспортной системой", а президент Турции рассказал, кто придумал название газопроводу.
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