Путин: "Турецкий поток" даёт Анкаре чувство стабильности

Президент России Владимир Путин выразил благодарность турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану за его позицию по строительству "Турецкого потока". Заявление прозвучало в ходе переговоров двух лидеров в Сочи. По словам главы российского государства, благодаря проекту Анкара чувствует себя уверенно даже во время сложностей на европейском газовом рынке.

"Не могу ещё раз вас не поблагодарить за неизменно последовательную позицию по строительству этой газопроводной системы, которая отвечает интересам турецкого народа и России. Сейчас, когда мы наблюдаем достаточно сложные турбулентные процессы на европейском газовом рынке, Турция чувствует себя абсолютно уверенно и стабильно", — подчеркнул Путин.

Ранее в августе Реджеп Эрдоган выразил надежду на увеличение поставок газа по "Турецкому потоку". Он отметил, что топливная магистраль является одним из основных направлений сотрудничества двух стран.