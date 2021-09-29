В офисах Group-IB в Петербурге проходят обыски после ареста основателя компании
Оперативники изымают все документы, которые могут представлять интерес для следствия.
Фото © Facebook / Group-IB
В офисах Group-IB в Санкт-Петербурге сотрудники правоохранительных органов проводят обыски после ареста основателя компании Ильи Сачкова по подозрению в государственной измене. Об этом со ссылкой на источник сообщает ТАСС.
"Обыски проводятся в офисах компании в Санкт-Петербурге, которые связаны с делом о госизмене в отношении её основателя", — отметил неназванный собеседник агентства.
Оперативники изымают все документы, которые могут представлять интерес для следствия.
Напомним, основатель и гендиректор крупной IT-компании Group-IB Илья Сачков арестован на два месяца, вину в передаче данных иностранным разведслужбам он не признаёт. По статье о госизмене (275 УК РФ) Сачкову грозит до 20 лет тюрьмы. Фабула дела неизвестна. Накануне обыски также прошли в московском офисе компании.
На сайте компании говорится, что Group-IB — один из ведущих разработчиков решений для детектирования и предотвращения кибератак, выявления фрода и защиты интеллектуальной собственности в Сети. Система сбора данных о киберугрозах Group-IB была признана одной из лучших в мире по версии Gartner, IDC и Forrester. Среди партнёров Group-IB значатся Interpol и Europol. Кроме того, компания считается поставщиком решений в сфере кибербезопасности, рекомендованных ОБСЕ.
Комментариев: 0