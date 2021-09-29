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В офисах Group-IB в Петербурге проходят обыски после ареста основателя компании

Оперативники изымают все документы, которые могут представлять интерес для следствия.

29 сентября, 11:24
<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/GroupIB/photos/1797395586994502" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Group-IB</a></p>

Фото © Facebook / Group-IB

В офисах Group-IB в Санкт-Петербурге сотрудники правоохранительных органов проводят обыски после ареста основателя компании Ильи Сачкова по подозрению в государственной измене. Об этом со ссылкой на источник сообщает ТАСС.

"Обыски проводятся в офисах компании в Санкт-Петербурге, которые связаны с делом о госизмене в отношении её основателя", — отметил неназванный собеседник агентства.

Оперативники изымают все документы, которые могут представлять интерес для следствия.

В Group-IB уверены в невиновности основателя компании Ильи Сачкова

В Group-IB уверены в невиновности основателя компании Ильи Сачкова

Напомним, основатель и гендиректор крупной IT-компании Group-IB Илья Сачков арестован на два месяца, вину в передаче данных иностранным разведслужбам он не признаёт. По статье о госизмене (275 УК РФ) Сачкову грозит до 20 лет тюрьмы. Фабула дела неизвестна. Накануне обыски также прошли в московском офисе компании.

В Кремле прокомментировали арест основателя Group-IB Ильи Сачкова

В Кремле прокомментировали арест основателя Group-IB Ильи Сачкова

На сайте компании говорится, что Group-IB — один из ведущих разработчиков решений для детектирования и предотвращения кибератак, выявления фрода и защиты интеллектуальной собственности в Сети. Система сбора данных о киберугрозах Group-IB была признана одной из лучших в мире по версии Gartner, IDC и Forrester. Среди партнёров Group-IB значатся Interpol и Europol. Кроме того, компания считается поставщиком решений в сфере кибербезопасности, рекомендованных ОБСЕ.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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