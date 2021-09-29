В офисах Group-IB в Петербурге проходят обыски после ареста основателя компании

В офисах Group-IB в Санкт-Петербурге сотрудники правоохранительных органов проводят обыски после ареста основателя компании Ильи Сачкова по подозрению в государственной измене. Об этом со ссылкой на источник сообщает ТАСС.

"Обыски проводятся в офисах компании в Санкт-Петербурге, которые связаны с делом о госизмене в отношении её основателя", — отметил неназванный собеседник агентства.

Оперативники изымают все документы, которые могут представлять интерес для следствия.