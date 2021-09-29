В Group-IB уверены в невиновности основателя компании Ильи Сачкова
Там также отметили, что все подразделения организации работают в штатном режиме, руководство возьмёт на себя сооснователь Дмитрий Волков.
Фото © ТАСС / Пётр Ковалёв
В IT-компании Group-IB заявили, что уверены в невиновности основателя Ильи Сачкова и его честной деловой репутации. Отмечается, что юристы организации изучают постановление Лефортовского районного суда города Москвы в отношении гендиректора компании.
Пресс-служба Group-IB не комментирует выдвинутые обвинения и обстоятельства уголовного дела в связи с проведением процессуальных действий. Руководство компанией в ближайшее время взял на себя сооснователь Дмитрий Волков. Все подразделения организации работают в штатном режими. В Group-IB поблагодарили клиентов, партнёров и журналистов за поддержку.
Напомним, основатель и гендиректор крупной IT-компании Group-IB Илья Сачков арестован на два месяца, вину в передаче данных иностранным разведслужбам он не признаёт. По статье о госизмене (275 УК РФ) Сачкову грозит до 20 лет тюрьмы. Фабула дела неизвестна. А накануне в московском офисе компании прошли обыски.
На сайте организации говорится, что Group-IB — один из ведущих разработчиков решений для детектирования и предотвращения кибератак, выявления фрода и защиты интеллектуальной собственности в Сети. Система сбора данных о киберугрозах Group-IB была признана одной из лучших в мире по версии Gartner, IDC и Forrester. Среди партнёров Group-IB значатся Interpol и Europol. Кроме того, компания считается поставщиком решений в сфере кибербезопасности, рекомендованных ОБСЕ.
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