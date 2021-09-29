В Group-IB уверены в невиновности основателя компании Ильи Сачкова

В IT-компании Group-IB заявили, что уверены в невиновности основателя Ильи Сачкова и его честной деловой репутации. Отмечается, что юристы организации изучают постановление Лефортовского районного суда города Москвы в отношении гендиректора компании.

Пресс-служба Group-IB не комментирует выдвинутые обвинения и обстоятельства уголовного дела в связи с проведением процессуальных действий. Руководство компанией в ближайшее время взял на себя сооснователь Дмитрий Волков. Все подразделения организации работают в штатном режими. В Group-IB поблагодарили клиентов, партнёров и журналистов за поддержку.