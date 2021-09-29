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Молодёжка "Зенита" обыграла "Мальмё" в Юношеской лиге УЕФА

Решающий мяч сине-бело-голубые сумели забить в ворота шведской команды в самом конце встречи.

29 сентября, 11:04
<p>Фото © ФК "Зенит"</p>

Фото © ФК "Зенит"

Молодёжный состав петербургского "Зенита" одержал победу над шведским "Мальмё" в домашнем матче второго тура группового этапа Юношеской лиги УЕФА.

Счёт в самом начале матча открыли гости — отличился Бьорквист. Однако до перерыва Михайловский восстановил равновесие. Во второй половине встречи вперёд уже вышли зенитовцы усилиями Родионова. Обе команды ждала напряжённая концовка: сначала Бьеркербу счёт сравнял, однако ближе к финальному свистку Зигангиров принёс "Зениту" важнейшие три очка.

Молодёжка "Зенита" уступила "Челси" в матче Юношеской лиги УЕФА

Молодёжка "Зенита" уступила "Челси" в матче Юношеской лиги УЕФА

Напомним, что в первом матче Юношеской лиги УЕФА "Зенит" в гостях уступил "Челси". Встреча же основных команд сине-бело-голубых и "Мальмё" состоится сегодня в 19:45 в Санкт-Петербурге. В прямом эфире её покажет "Матч ТВ".

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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