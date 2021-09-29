Молодёжка "Зенита" обыграла "Мальмё" в Юношеской лиге УЕФА

Счёт в самом начале матча открыли гости — отличился Бьорквист. Однако до перерыва Михайловский восстановил равновесие. Во второй половине встречи вперёд уже вышли зенитовцы усилиями Родионова. Обе команды ждала напряжённая концовка: сначала Бьеркербу счёт сравнял, однако ближе к финальному свистку Зигангиров принёс "Зениту" важнейшие три очка.