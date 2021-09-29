Молодёжка "Зенита" обыграла "Мальмё" в Юношеской лиге УЕФА
Решающий мяч сине-бело-голубые сумели забить в ворота шведской команды в самом конце встречи.
Фото © ФК "Зенит"
Молодёжный состав петербургского "Зенита" одержал победу над шведским "Мальмё" в домашнем матче второго тура группового этапа Юношеской лиги УЕФА.
Счёт в самом начале матча открыли гости — отличился Бьорквист. Однако до перерыва Михайловский восстановил равновесие. Во второй половине встречи вперёд уже вышли зенитовцы усилиями Родионова. Обе команды ждала напряжённая концовка: сначала Бьеркербу счёт сравнял, однако ближе к финальному свистку Зигангиров принёс "Зениту" важнейшие три очка.
Напомним, что в первом матче Юношеской лиги УЕФА "Зенит" в гостях уступил "Челси". Встреча же основных команд сине-бело-голубых и "Мальмё" состоится сегодня в 19:45 в Санкт-Петербурге. В прямом эфире её покажет "Матч ТВ".
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