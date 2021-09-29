СМИ: Президент РПЛ Прядкин может покинуть свой пост
Одним из вероятных кандидатов на смену ему называется экс-гендиректор "Спартака" Шамиль Газизов.
Фото © ТАСС/Максим Григорьев
Президент Российской премьер-лиги Сергей Прядкин может в ближайшее время покинуть свой пост, который он занимает последние 15 лет. Об этом сообщает "Рейтинг букмекеров".
По данным издания, сейчас этот вопрос находится в стадии оформления, а о соответствующем решении может быть объявлено в самое ближайшее время. В числе тех, кто может стать временным президентом лиги, называется ряд руководителей клубов РПЛ: Рустем Сайманов ("Рубин"), Павел Пивоваров ("Динамо"), Роман Бабаев (ЦСКА), Шамиль Газизов ("Уфа").
Однако наиболее вероятным преемником Прядкина на посту главы РПЛ называется нынешний руководитель судейского комитета лиги Ашот Хачатурянц. Сам он ранее опровергал информацию о том, что ему поступило соответствующе предложение от клубов РПЛ.
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