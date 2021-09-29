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СМИ: Президент РПЛ Прядкин может покинуть свой пост

Одним из вероятных кандидатов на смену ему называется экс-гендиректор "Спартака" Шамиль Газизов.

29 сентября, 11:03
<p>Фото © ТАСС/Максим Григорьев</p>

Фото © ТАСС/Максим Григорьев

Президент Российской премьер-лиги Сергей Прядкин может в ближайшее время покинуть свой пост, который он занимает последние 15 лет. Об этом сообщает "Рейтинг букмекеров".

По данным издания, сейчас этот вопрос находится в стадии оформления, а о соответствующем решении может быть объявлено в самое ближайшее время. В числе тех, кто может стать временным президентом лиги, называется ряд руководителей клубов РПЛ: Рустем Сайманов ("Рубин"), Павел Пивоваров ("Динамо"), Роман Бабаев (ЦСКА), Шамиль Газизов ("Уфа").

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Однако наиболее вероятным преемником Прядкина на посту главы РПЛ называется нынешний руководитель судейского комитета лиги Ашот Хачатурянц. Сам он ранее опровергал информацию о том, что ему поступило соответствующе предложение от клубов РПЛ.

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Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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