СМИ: Президент РПЛ Прядкин может покинуть свой пост

Президент Российской премьер-лиги Сергей Прядкин может в ближайшее время покинуть свой пост, который он занимает последние 15 лет. Об этом сообщает "Рейтинг букмекеров".

По данным издания, сейчас этот вопрос находится в стадии оформления, а о соответствующем решении может быть объявлено в самое ближайшее время. В числе тех, кто может стать временным президентом лиги, называется ряд руководителей клубов РПЛ: Рустем Сайманов ("Рубин"), Павел Пивоваров ("Динамо"), Роман Бабаев (ЦСКА), Шамиль Газизов ("Уфа").