Эрдоган поблагодарил Путина за помощь России в тушении природных пожаров в Турции
Глава республики также повторно принёс соболезнования российскому коллеге в связи с гибелью при ликвидации бедствия граждан двух стран.
Природные пожары, бушевавшие в Турции летом. Фото © Twitter / mstguler63
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поблагодарил российского коллегу Владимира Путина за помощь в борьбе с природными пожарами в республике.
"К сожалению, в борьбе с пожарами погибли героически ваши и наши сотрудники. В ходе телефонного разговора мы говорили об этом, но хочу ещё раз здесь выразить соболезнования. Друг, как говорится, как раз познаётся в беде", — сказал Эрдоган на встрече в Сочи.
Напомним, природные пожары охватили Турцию минувшим летом. Огонь добрался даже до курортных регионов, жертвами стали восемь человек. А 14 августа произошло крушение Бе-200 в горах Турции во время тушения пожаров. Выяснилось, что борт был арендован у России, воздушное судно принадлежало Минобороны РФ. В составе экипажа было пятеро российских военнослужащих и трое представителей Турции. В российском военном ведомстве сообщили, что все находившиеся на борту Бе-200 погибли.
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