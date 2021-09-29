Эрдоган поблагодарил Путина за помощь России в тушении природных пожаров в Турции

"К сожалению, в борьбе с пожарами погибли героически ваши и наши сотрудники. В ходе телефонного разговора мы говорили об этом, но хочу ещё раз здесь выразить соболезнования. Друг, как говорится, как раз познаётся в беде", — сказал Эрдоган на встрече в Сочи.