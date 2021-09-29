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Эрдоган поблагодарил Путина за помощь России в тушении природных пожаров в Турции

Глава республики также повторно принёс соболезнования российскому коллеге в связи с гибелью при ликвидации бедствия граждан двух стран.

29 сентября, 11:09
<p>Природные пожары, бушевавшие в Турции летом. Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/mstguler63/status/1420670395737387009/photo/2" target="_blank" rel="noopener noreferrer">mstguler63</a></p>

Природные пожары, бушевавшие в Турции летом. Фото © Twitter / mstguler63

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поблагодарил российского коллегу Владимира Путина за помощь в борьбе с природными пожарами в республике.

"К сожалению, в борьбе с пожарами погибли героически ваши и наши сотрудники. В ходе телефонного разговора мы говорили об этом, но хочу ещё раз здесь выразить соболезнования. Друг, как говорится, как раз познаётся в беде", — сказал Эрдоган на встрече в Сочи.

Путин наградил погибших при тушении пожаров в Турции российских военных

Путин наградил погибших при тушении пожаров в Турции российских военных

Напомним, природные пожары охватили Турцию минувшим летом. Огонь добрался даже до курортных регионов, жертвами стали восемь человек. А 14 августа произошло крушение Бе-200 в горах Турции во время тушения пожаров. Выяснилось, что борт был арендован у России, воздушное судно принадлежало Минобороны РФ. В составе экипажа было пятеро российских военнослужащих и трое представителей Турции. В российском военном ведомстве сообщили, что все находившиеся на борту Бе-200 погибли.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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