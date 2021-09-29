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Гузеева вышла на связь после заражения коронавирусом и заявила, что ей страшно

Телеведущая попросила всех не беспокоить её саму и родных, отметив, что лечится от этой "гадости".

29 сентября, 11:07
<p>Фото © Instagram /<a href="https://www.instagram.com/p/CUZv9RYIFmw/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">_larisa_guzeeva_</a></p>

Фото © Instagram /_larisa_guzeeva_

Телеведущая и актриса Лариса Гузеева подтвердила, что заразилась коронавирусом. Артистка вышла на связь с фанатами в "Инстаграме".

"Всегда считала, что здоровье — это очень интимно. Ну я же не Сталин, чтобы всей стране докладывали, что да как со мной. Я заболела этой гадостью. А кто застрахован? Лечусь. Прошу всех не звонить мне и моей семье. Очень прошу. Поставьте себя на моё место. Мне и так страшно. Спасибо за понимание", — написала Гузеева.

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В комментариях коллеги и фанаты стали желать актрисе здоровья и скорейшего выздоровления и выразили слова восхищения. Так, Алика Смехова призналась, что журналисты звонили ей, отметив, что вопрос здоровья — интимный. "Главное — выздоравливай!!! Всё будет хорошо", — заверила Алика коллегу по цеху.

Напомним, вечером 26 сентября Ларису Гузееву на скорой доставили в Московскую городскую клиническую больницу № 40 в Коммунарке. Врачи подтвердили коронавирус, при этом поражения лёгких у звезды нет: КТ ничего не показала. 62-летняя актриса только вернулась из Крыма, где принимала участие в работе над новым фильмом.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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