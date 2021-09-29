Гузеева вышла на связь после заражения коронавирусом и заявила, что ей страшно

Телеведущая и актриса Лариса Гузеева подтвердила, что заразилась коронавирусом. Артистка вышла на связь с фанатами в "Инстаграме".

"Всегда считала, что здоровье — это очень интимно. Ну я же не Сталин, чтобы всей стране докладывали, что да как со мной. Я заболела этой гадостью. А кто застрахован? Лечусь. Прошу всех не звонить мне и моей семье. Очень прошу. Поставьте себя на моё место. Мне и так страшно. Спасибо за понимание", — написала Гузеева.

В комментариях коллеги и фанаты стали желать актрисе здоровья и скорейшего выздоровления и выразили слова восхищения. Так, Алика Смехова призналась, что журналисты звонили ей, отметив, что вопрос здоровья — интимный. "Главное — выздоравливай!!! Всё будет хорошо", — заверила Алика коллегу по цеху.