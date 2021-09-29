Представитель Прилепина объяснила, почему он получит мандат депутата Госдумы

Ранее сообщалось о желании писателя сосредоточиться на обучении в школе губернаторов, которое займёт порядка восьми месяцев.

Отказавшийся от мандата депутата Госдумы сопредседатель партии "Справедливая Россия — За правду" писатель Захар Прилепин всё равно получит его в силу необходимости соблюдения юридических процедур передачи документа. Об этом рассказала представитель Прилепина.

"Как я и говорила, Захар Прилепин принял решение передать мандат Дмитрию Кузнецову. Но для этого надо соблюсти юридические процедуры: принять мандат, а следом отказаться от него, с передачей мандата по решению президиума Дмитрию Кузнецову. Поэтому в ближайшие дни как раз произойдёт этот трансфер", — приводит Ura.ru слова собеседницы.

Как указала представитель писателя, в случае отказа мандат переходит следующему по рейтингу региональной группы партии. Поэтому, чтобы Прилепин смог передать мандат конкретному человеку, "надо сначала принять" его.

Как писал Лайф, Прилепин решил отказаться от мандата депутата Госдумы в пользу однопартийца. Отмечалось, что писатель был намерен сосредоточить внимание на обучении в школе губернаторов, которое займёт порядка восьми месяцев.