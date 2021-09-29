Эрдоган заявил о влиянии отношений России и Турции на мир на Ближнем Востоке

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что мир на Ближнем Востоке зависит в том числе от взаимоотношений Москвы и Анкары. Об этом он сказал во время переговоров с российским лидером Владимиром Путиным в Сочи.

"Укрепление российско-турецких отношений принесёт большую пользу. Наши совместные шаги в Сирии имеют большое значение. Мир в этом регионе зависит от российско-турецких отношений", — уверен президент Турции.