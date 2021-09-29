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Эрдоган заявил о влиянии отношений России и Турции на мир на Ближнем Востоке

Он подчеркнул, что совместные шаги Москвы и Анкары в Сирии имеют большое значение, а укрепление диалога принесёт значительную пользу.

29 сентября, 11:58
<p>Фото © ТАСС / Владимир Смирнов</p>

Фото © ТАСС / Владимир Смирнов

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что мир на Ближнем Востоке зависит в том числе от взаимоотношений Москвы и Анкары. Об этом он сказал во время переговоров с российским лидером Владимиром Путиным в Сочи.

"Укрепление российско-турецких отношений принесёт большую пользу. Наши совместные шаги в Сирии имеют большое значение. Мир в этом регионе зависит от российско-турецких отношений", — уверен президент Турции.

Отдать трон за последнюю подлость: Зачем Эрдоган перебрасывает войска в Идлиб перед встречей с Путиным

Отдать трон за последнюю подлость: Зачем Эрдоган перебрасывает войска в Идлиб перед встречей с Путиным

Ранее российский лидер заявил, что РФ и Турция научились находить компромиссы, несмотря на непростой переговорный процесс. Накануне в Кремле раскрыли детали переговоров Путина и Эрдогана. Стороны планируют обсудить различные аспекты российско-турецкого партнёрства в политической и торгово-экономической областях. Будет также проведён обстоятельный обмен мнениями по актуальным международным вопросам, включая развитие ситуации в Сирии, Ливии, Афганистане и Закавказье.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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