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Регион
Опубликовано 29 сентября 2021, 14:52

Губернатор Владимирской области Сипягин всё же переходит в Госдуму

Фото © ТАСС / Михаил Джапаридзе

Фото © ТАСС / Михаил Джапаридзе

О его грядущей отставке с поста главы региона стало известно ещё до выборов. Однако тогда сообщения не подтвердили.

Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин решил принять мандат депутата Госдумы и покинуть пост главы региона ради работы в нижней палате парламента РФ. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

"Глава региона Владимир Сипягин принял решение принять мандат депутата Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации", — цитирует ТАСС сообщение.

Губернатор Владимирской области Сипягин оказался в списке тех, кто принял мандат депутата Госдумы
Губернатор Владимирской области Сипягин оказался в списке тех, кто принял мандат депутата Госдумы

К слову, о грядущей отставке Сипягина с поста губернатора стало известно ещё до выборов. Сообщалось, что чиновник вошёл в федеральный список партии ЛДПР, а о своём решении покинуть пост главы области официально сообщит в ближайшие полторы недели. Однако в пресс-службе правительства региона уверяли, что никакой отставки не произойдёт, а рабочий график Сипягина расписан на долгие месяцы вперёд.

А сегодня его имя появилось в списке избранных депутатов восьмого созыва от ЛДПР, которые согласились принять депутатский мандат, — Сипягин занимает пятую строчку в списке фракции.

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Александра Вишнякова
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