Губернатор Владимирской области Сипягин всё же переходит в Госдуму

О его грядущей отставке с поста главы региона стало известно ещё до выборов. Однако тогда сообщения не подтвердили.

Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин решил принять мандат депутата Госдумы и покинуть пост главы региона ради работы в нижней палате парламента РФ. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

"Глава региона Владимир Сипягин принял решение принять мандат депутата Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации", — цитирует ТАСС сообщение.

К слову, о грядущей отставке Сипягина с поста губернатора стало известно ещё до выборов. Сообщалось, что чиновник вошёл в федеральный список партии ЛДПР, а о своём решении покинуть пост главы области официально сообщит в ближайшие полторы недели. Однако в пресс-службе правительства региона уверяли, что никакой отставки не произойдёт, а рабочий график Сипягина расписан на долгие месяцы вперёд.