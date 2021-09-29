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Губернатор Владимирской области Сипягин всё же переходит в Госдуму

О его грядущей отставке с поста главы региона стало известно ещё до выборов. Однако тогда сообщения не подтвердили.

29 сентября, 11:52
<p>Фото © ТАСС / Михаил Джапаридзе</p>

Фото © ТАСС / Михаил Джапаридзе

Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин решил принять мандат депутата Госдумы и покинуть пост главы региона ради работы в нижней палате парламента РФ. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

"Глава региона Владимир Сипягин принял решение принять мандат депутата Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации", — цитирует ТАСС сообщение.

Губернатор Владимирской области Сипягин оказался в списке тех, кто принял мандат депутата Госдумы

Губернатор Владимирской области Сипягин оказался в списке тех, кто принял мандат депутата Госдумы

К слову, о грядущей отставке Сипягина с поста губернатора стало известно ещё до выборов. Сообщалось, что чиновник вошёл в федеральный список партии ЛДПР, а о своём решении покинуть пост главы области официально сообщит в ближайшие полторы недели. Однако в пресс-службе правительства региона уверяли, что никакой отставки не произойдёт, а рабочий график Сипягина расписан на долгие месяцы вперёд.

А сегодня его имя появилось в списке избранных депутатов восьмого созыва от ЛДПР, которые согласились принять депутатский мандат, — Сипягин занимает пятую строчку в списке фракции.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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