Губернатор Владимирской области Сипягин всё же переходит в Госдуму

К слову, о грядущей отставке Сипягина с поста губернатора стало известно ещё до выборов. Сообщалось, что чиновник вошёл в федеральный список партии ЛДПР, а о своём решении покинуть пост главы области официально сообщит в ближайшие полторы недели. Однако в пресс-службе правительства региона уверяли, что никакой отставки не произойдёт, а рабочий график Сипягина расписан на долгие месяцы вперёд.