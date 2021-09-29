Петербуржцы проголосуют онлайн за главную ель Северной столицы

Жители Санкт-Петербурга до 1 октября включительно могут принять участие в опросе и решить, какую ель стоит поставить на Дворцовой площади в дни новогодних и рождественских праздников. Проголосовать за искусственный или настоящий атрибут волшебного праздника петербуржцы могут на сайте "Петербургского дневника", по телефону 346-46-92 с 9:00 до 18:00 или же в группе "ВКонтакте". Об этом сообщает газета "Петербургский дневник".

В прошлом году такое голосование проводилось впервые за семь лет. Так, с 2013 года Дворцовую площадь украшала искусственная ель, но в прошлый Новый год к празднику была установлена настоящая. Её длина составила 25 метров. Лесная красавица была "наряжена игрушками ручной работы в рестростиле", а рядом была создана специальная фотозона с маленькими живыми елями.