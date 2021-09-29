Клубы РПЛ могут объявить вотум недоверия президенту лиги, если он сам не покинет пост

Клубы РПЛ могут объявить вотум недоверия главе лиги Сергею Прядкину, в случае если он сам не примет решение об уходе в отставку с поста. Об этом пишет Sport24.

По данным издания, общее собрание клубов состоится 5 октября. Именно на нём руководители команд и могут выразить своё недоверие действующему главе РПЛ.