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Клубы РПЛ могут объявить вотум недоверия президенту лиги, если он сам не покинет пост

Ранее появилась информация о том, что он может самостоятельно подать в отставку в самое ближайшее время.

29 сентября, 11:51
<p>Фото © ТАСС / Максим Григорьев</p>

Фото © ТАСС / Максим Григорьев

Клубы РПЛ могут объявить вотум недоверия главе лиги Сергею Прядкину, в случае если он сам не примет решение об уходе в отставку с поста. Об этом пишет Sport24.

По данным издания, общее собрание клубов состоится 5 октября. Именно на нём руководители команд и могут выразить своё недоверие действующему главе РПЛ.

СМИ: Президент РПЛ Прядкин может покинуть свой пост

СМИ: Президент РПЛ Прядкин может покинуть свой пост

Ранее стало известно о том, что президент РПЛ Сергей Прядкин может уже в ближайшее время покинуть свой пост, который занимает более 10 лет. Вероятным его преемником называют главу судейского комитета лиги Ашота Хачатурянца.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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