Клубы РПЛ могут объявить вотум недоверия президенту лиги, если он сам не покинет пост
Ранее появилась информация о том, что он может самостоятельно подать в отставку в самое ближайшее время.
Фото © ТАСС / Максим Григорьев
Клубы РПЛ могут объявить вотум недоверия главе лиги Сергею Прядкину, в случае если он сам не примет решение об уходе в отставку с поста. Об этом пишет Sport24.
По данным издания, общее собрание клубов состоится 5 октября. Именно на нём руководители команд и могут выразить своё недоверие действующему главе РПЛ.
Ранее стало известно о том, что президент РПЛ Сергей Прядкин может уже в ближайшее время покинуть свой пост, который занимает более 10 лет. Вероятным его преемником называют главу судейского комитета лиги Ашота Хачатурянца.
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