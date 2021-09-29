Эндокринологи назвали ещё одно неприятное последствие коронавируса

Рост числа пациентов с диагнозом "диабет", который появился во время заражения коронавирусом или после выздоровления от этой заразы, всё больше беспокоит медицинское сообщество, пишет The Guardian. Предполагается, что коронавирус мешает выработке инсулина.

По информации специалистов европейских клиник, около 15% пациентов, в анамнезе которых ковид в тяжёлой форме, позже заболели диабетом. В свою очередь учёные разных стран по результатам восьми исследований уточнили, что уровень глюкозы в крови больных был выше референтных значений. Позже подобные наблюдения подтвердили более 350 мировых медучреждений.

Международная группа учёных сделала вывод, что коронавирусная инфекция из-за гормонального сбоя поражает клетки поджелудочной железы. Вирус мешает выработке инсулина. Американские эндокринологи уточняют, что количество пациентов с новым диагнозом "диабет" (первого или второго типа) увеличилось в два раза. Специалисты указывают причины подобного явления — последствие инфицирования CoViD-19.

При этом эксперты подчеркнули, что коронавирус — пусковой механизм, срабатывающий при предрасположенности человека к диабету.