В Сочи неизвестный на "гелендвагене" обстрелял ехавшую за ним машину. Видео © LIFE

В Сочи неизвестный на "гелендвагене" с московскими номерами обстрелял водителя ехавшего за ним автомобиля из неизвестного оружия. В распоряжении Лайфа оказалось видео инцидента.

На кадрах видно, как водитель внедорожника сначала обгоняет машину перед съездом, а затем несколько раз давит на тормоз, создавая аварийную ситуацию на дороге. В определённый момент "гелендваген" разворачивается по диагонали на проезжей части и начинает стрельбу — из окна с водительской стороны высовывается рука и совершает выстрелы из оружия, появляются искры и дым.

По данным "Вести. Сочи", инцидент произошёл 28 сентября на развязке в районе центрального стадиона Сочи. Стрелявшего задержали сотрудники полиции, обстоятельства произошедшего выясняются.