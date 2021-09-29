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Дым и искры: В Сочи неизвестный на "гелендвагене" с московскими номерами обстрелял попутку

Перед тем как взяться за пистолет, водитель внедорожника обогнал автомобиль и стал жёстко подрезать.

29 сентября, 11:56

В Сочи неизвестный на "гелендвагене" обстрелял ехавшую за ним машину. Видео © LIFE

В Сочи неизвестный на "гелендвагене" с московскими номерами обстрелял водителя ехавшего за ним автомобиля из неизвестного оружия. В распоряжении Лайфа оказалось видео инцидента.

На кадрах видно, как водитель внедорожника сначала обгоняет машину перед съездом, а затем несколько раз давит на тормоз, создавая аварийную ситуацию на дороге. В определённый момент "гелендваген" разворачивается по диагонали на проезжей части и начинает стрельбу — из окна с водительской стороны высовывается рука и совершает выстрелы из оружия, появляются искры и дым.

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По данным "Вести. Сочи", инцидент произошёл 28 сентября на развязке в районе центрального стадиона Сочи. Стрелявшего задержали сотрудники полиции, обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее Лайф рассказывал, что в Москве вооружённый водитель Mercedes сбежал от сотрудников ГИБДД. Причина такого поведения неизвестна, перестрелки не было. Нарушителя лишили водительских прав. По данным Лайфа, перед тем как ретироваться, он ударил в голову сотрудника ДПС и повредил его руку.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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