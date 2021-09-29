На Украине заявили о возможности остановить войну в Донбассе одним звонком Путина

По словам Арестовича, главные причины обострения ситуации в регионе — возобновление работы в "нормандском формате" и месть Зеленскому за визиты в Штаты.

Военные действия в Донбассе будут продолжаться до тех пор, пока президент России Владимир Путин не уделит минуту на звонок. Об этом заявил представитель Киева в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ) Алексей Арестович в интервью агентству "Украинские новости". По его утверждению, мир, являющийся процессом двусторонним, может быть установлен, "когда российское руководство согласится".

"Война в Донбассе может быть остановлена за одну минуту звонком Путина, а пока он это решение не принял, как бы мы ни старались, в той или иной форме будут эти боевые действия продолжаться. Мы можем предпринимать усилия на данном этапе по недопущению перехода боевых действий в открытое применение силы, а также попытаться сохранить политико-дипломатические пути решения проблемы", — сказал представитель Киева.

Арестович считает, что основные причины обострения ситуации в Донбассе — возобновившаяся работа в "нормандском формате", месть президенту Украины Владимиру Зеленскому за два его последних визита в США и учения "Запад-2021", которые прошли "с очень большим размахом".

"Также среди причин — выборы в Госдуму. Они пытались вовлечь жителей временно оккупированных территорий, которые получили российские паспорта, им нужна повестка войны, чтобы сформировать общественное мнение под выборы", — отметил Арестович.