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Песков: Ситуация с ковидом в мире идёт к тому, что непривитым жить будет менее удобно, чем привитым

По его словам, в России уровень вакцинации по-прежнему недостаточный, хотя для этого процесса созданы все условия.

30 сентября, 10:11
<p>Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев</p>

Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

В Кремле выразили сожаление, что ещё многие россияне до сих пор не приняли решение о прививке против коронавируса, уровень вакцинации в стране по-прежнему недостаточный. При этом, как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, ситуация с ковидом по всему миру приведёт к тому, что непривитым жить будет менее удобно, чем привитым.

"Специфика ситуации по коронавирусу, специфика пандемии так или иначе будет вести дело к тому, причём я говорю про все страны мира, что непривитым жить будет менее удобно, чем привитым. Это реальность, с которой мы сталкиваемся", — отметил представитель Кремля.

Песков подчеркнул, что в РФ созданы все условия для вакцинации, население обеспечено необходимым количеством препаратов. При этом он напомнил слова главы государства Владимира Путина о том, что прививки носят добровольный характер, а не обязательный.

Какую прививку лучше делать первой — от гриппа или от ковида, рассказал терапевт

Какую прививку лучше делать первой — от гриппа или от ковида, рассказал терапевт

Ранее врач назвал оптимальный месяц для ежегодной вакцинации от ковида в будущем. А ещё медик рассказал, когда лучше прививаться от гриппа.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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