Песков: Ситуация с ковидом в мире идёт к тому, что непривитым жить будет менее удобно, чем привитым
По его словам, в России уровень вакцинации по-прежнему недостаточный, хотя для этого процесса созданы все условия.
Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев
В Кремле выразили сожаление, что ещё многие россияне до сих пор не приняли решение о прививке против коронавируса, уровень вакцинации в стране по-прежнему недостаточный. При этом, как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, ситуация с ковидом по всему миру приведёт к тому, что непривитым жить будет менее удобно, чем привитым.
"Специфика ситуации по коронавирусу, специфика пандемии так или иначе будет вести дело к тому, причём я говорю про все страны мира, что непривитым жить будет менее удобно, чем привитым. Это реальность, с которой мы сталкиваемся", — отметил представитель Кремля.
Песков подчеркнул, что в РФ созданы все условия для вакцинации, население обеспечено необходимым количеством препаратов. При этом он напомнил слова главы государства Владимира Путина о том, что прививки носят добровольный характер, а не обязательный.
Ранее врач назвал оптимальный месяц для ежегодной вакцинации от ковида в будущем. А ещё медик рассказал, когда лучше прививаться от гриппа.
Комментариев: 0