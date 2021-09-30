В Кремле не видят угроз свободе слова в России из-за увеличения списка СМИ-иноагентов

Расширение списка иноагентов в России не угрожает свободе слова. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Выполняется закон. Если вы получаете иностранные деньги, то вноситесь в этот список. Вы видите, что многие СМИ, целый ряд СМИ, получив этот статус, продолжают свою работу", — сказал он.

При этом в ближайшее время каких-либо изменений в законе ждать не стоит, уточнил представитель Кремля. На данный момент новый созыв Госдумы ещё не заработал, а к контактам и обсуждениям надо приступать, когда закончится формирование всех комитетов. Кроме того, для этого нужны конкретные деловые предложения, а не какие-то эмоциональные требования, заметил Песков.

А ранее Лайф сообщал, что иноагентами были признаны проект "ОВД-Инфо"*, Нижегородский центр немецкой и европейской культуры* и Центр гендерных исследований из Иванова*.