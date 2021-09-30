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В Кремле не видят угроз свободе слова в России из-за увеличения списка СМИ-иноагентов

Изменений в действующем законодательстве ждать не стоит до того момента, как новый созыв Госдумы не начёт свою работу, заметил Дмитрий Песков.

30 сентября, 10:17
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Расширение списка иноагентов в России не угрожает свободе слова. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Выполняется закон. Если вы получаете иностранные деньги, то вноситесь в этот список. Вы видите, что многие СМИ, целый ряд СМИ, получив этот статус, продолжают свою работу", — сказал он.

Минюст включил в число иноагентов 22 человека, включая создателя "Медиазоны" Петра Верзилова

Минюст включил в число иноагентов 22 человека, включая создателя "Медиазоны" Петра Верзилова

При этом в ближайшее время каких-либо изменений в законе ждать не стоит, уточнил представитель Кремля. На данный момент новый созыв Госдумы ещё не заработал, а к контактам и обсуждениям надо приступать, когда закончится формирование всех комитетов. Кроме того, для этого нужны конкретные деловые предложения, а не какие-то эмоциональные требования, заметил Песков.

А ранее Лайф сообщал, что иноагентами были признаны проект "ОВД-Инфо"*, Нижегородский центр немецкой и европейской культуры* и Центр гендерных исследований из Иванова*.

* Указанные организации включены в список иностранных агентов.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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