В Кремле не видят угроз свободе слова в России из-за увеличения списка СМИ-иноагентов
Изменений в действующем законодательстве ждать не стоит до того момента, как новый созыв Госдумы не начёт свою работу, заметил Дмитрий Песков.
Фото © Pexels
Расширение списка иноагентов в России не угрожает свободе слова. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Выполняется закон. Если вы получаете иностранные деньги, то вноситесь в этот список. Вы видите, что многие СМИ, целый ряд СМИ, получив этот статус, продолжают свою работу", — сказал он.
При этом в ближайшее время каких-либо изменений в законе ждать не стоит, уточнил представитель Кремля. На данный момент новый созыв Госдумы ещё не заработал, а к контактам и обсуждениям надо приступать, когда закончится формирование всех комитетов. Кроме того, для этого нужны конкретные деловые предложения, а не какие-то эмоциональные требования, заметил Песков.
А ранее Лайф сообщал, что иноагентами были признаны проект "ОВД-Инфо"*, Нижегородский центр немецкой и европейской культуры* и Центр гендерных исследований из Иванова*.
* Указанные организации включены в список иностранных агентов.
Лента новостей
Почему Сирия стала главной темой переговоров Путина и Эрдогана, объяснил политолог
30 сентября, 10:14
Песков: Ситуация с ковидом в мире идёт к тому, что непривитым жить будет менее удобно, чем привитым
30 сентября, 10:11
На Украине раскрыли, когда может пройти встреча Путина и Зеленского
30 сентября, 10:05
Комментариев: 0