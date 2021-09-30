Песков назвал уровень вакцинации в России недостаточным
Он напомнил, что в стране была развёрнута вся необходимая инфраструктура для вакцинации, но некоторые граждане по-прежнему не приняли решения сделать прививку.
Фото © Агентство "Москва"/ Кирилл Зыков
В России нужно более активно разъяснять необходимость прививок от коронавируса, поскольку уровень вакцинации по-прежнему недостаточный. Об этом заявил журналистам в четверг пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Уровень вакцинации по-прежнему недостаточный, притом что организованная работа создала все условия и обеспечила всё необходимое количество вакцин для населения страны", — констатировал представитель Кремля.
Он напомнил, что в стране была развёрнута вся необходимая инфраструктура для вакцинации, но некоторые граждане по-прежнему не приняли решения сделать прививку, и это плохо.
"Наверное, нам нужно более активно продолжать разъяснять, что единственное, что спасает жизнь, — это прививка. Наверное, нужно более активно это делать", — отметил пресс-секретарь президента.
Напомним, что в Москве с 1 октября всем пациентам с симптомами ОРВИ обязательно будут делать экспресс-тест на антиген к коронавирусу. Об этом заявила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Между тем в России был зафиксирован новый антирекорд по количеству летальных исходов от коронавируса — за сутки скончалось 867 пациентов. Это самая большая цифра за всю пандемию. Прежний максимум — 857 — был зафиксирован накануне, 29 сентября. 28 сентября оперштаб сообщал о 852 летальных исходах за сутки. За весь период с начала пандемии умерло 207 255 пациентов.
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