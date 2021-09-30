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Песков назвал уровень вакцинации в России недостаточным

Он напомнил, что в стране была развёрнута вся необходимая инфраструктура для вакцинации, но некоторые граждане по-прежнему не приняли решения сделать прививку.

30 сентября, 10:30

Фото © Агентство "Москва"/ Кирилл Зыков

В России нужно более активно разъяснять необходимость прививок от коронавируса, поскольку уровень вакцинации по-прежнему недостаточный. Об этом заявил журналистам в четверг пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Уровень вакцинации по-прежнему недостаточный, притом что организованная работа создала все условия и обеспечила всё необходимое количество вакцин для населения страны", — констатировал представитель Кремля.

Он напомнил, что в стране была развёрнута вся необходимая инфраструктура для вакцинации, но некоторые граждане по-прежнему не приняли решения сделать прививку, и это плохо.

"Наверное, нам нужно более активно продолжать разъяснять, что единственное, что спасает жизнь, — это прививка. Наверное, нужно более активно это делать", — отметил пресс-секретарь президента.

Песков: Ситуация с ковидом в мире идёт к тому, что непривитым жить будет менее удобно, чем привитым

Песков: Ситуация с ковидом в мире идёт к тому, что непривитым жить будет менее удобно, чем привитым

Напомним, что в Москве с 1 октября всем пациентам с симптомами ОРВИ обязательно будут делать экспресс-тест на антиген к коронавирусу. Об этом заявила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Между тем в России был зафиксирован новый антирекорд по количеству летальных исходов от коронавируса — за сутки скончалось 867 пациентов. Это самая большая цифра за всю пандемию. Прежний максимум — 857 — был зафиксирован накануне, 29 сентября. 28 сентября оперштаб сообщал о 852 летальных исходах за сутки. За весь период с начала пандемии умерло 207 255 пациентов.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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