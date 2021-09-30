Песков назвал уровень вакцинации в России недостаточным

В России нужно более активно разъяснять необходимость прививок от коронавируса, поскольку уровень вакцинации по-прежнему недостаточный. Об этом заявил журналистам в четверг пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Уровень вакцинации по-прежнему недостаточный, притом что организованная работа создала все условия и обеспечила всё необходимое количество вакцин для населения страны", — констатировал представитель Кремля.

Он напомнил, что в стране была развёрнута вся необходимая инфраструктура для вакцинации, но некоторые граждане по-прежнему не приняли решения сделать прививку, и это плохо.

"Наверное, нам нужно более активно продолжать разъяснять, что единственное, что спасает жизнь, — это прививка. Наверное, нужно более активно это делать", — отметил пресс-секретарь президента.

Напомним, что в Москве с 1 октября всем пациентам с симптомами ОРВИ обязательно будут делать экспресс-тест на антиген к коронавирусу. Об этом заявила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.