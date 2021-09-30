Песков — о присутствии Путина на первом заседании Госдумы: Мы сообщим о решении

Ожидается, что встреча депутатов нижней палаты парламента состоится 12 октября. Подготовку к ней ведёт временная рабочая группа.

На данный момент решения о присутствии президента России Владимира Путина на первом заседании Госдумы восьмого созыва не принято, о нём журналистам сообщат дополнительно, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Мы сообщим вам, какое будет принято решение", — сказал представитель Кремля.

Точная дата первого заседания нового созыва Госдумы пока не известна, однако на сайте нижней палаты парламента ранее подчёркивалось, что, согласно Конституции страны, оно проходит на тридцатый день после избрания. При этом президентским указом мероприятие может быть созвано раньше этого срока.

Напомним, что трёхдневное голосование по выборам в Госдуму завершилось 19 сентября. Нижняя палата парламента избиралась на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, ещё 225 — по одномандатным округам. После подсчёта 100% протоколов ЦИК объявила о победе "Единой России" с результатом 49,82% голосов. Одномандатников регистрируют депутатами окружные избиркомы.