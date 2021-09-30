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Мурашко сообщил об успешном завершении третьей фазы испытаний "Спутника V"

На сегодняшний день виден хороший профиль безопасности препарата и институт Гамалеи уже разрабатывает новые показания для вакцинации, добавил министр.

30 сентября, 11:16
<p>Фото © Sputnikvaccine.com</p>

Фото © Sputnikvaccine.com

Третья фаза клинических испытаний российской вакцины от ковида "Спутник V" с участием пожилых людей завершена. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"Мы проводили клинические исследования третьей фазы вакцины "Гамковидвак" или "Спутник V". Она завершилась. С участием пациентов старше 60 лет. Показан высокий профиль безопасности и эффективности вакцины", — сказал глава Минздрава на президиуме Координационного совета при Правительстве РФ по борьбе с CoViD-19.

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Сейчас готовится итоговый отчёт о проведённых исследованиях, в которых участвовало более 23 тысяч человек. Мурашко добавил, что на сегодняшний день виден хороший профиль безопасности препарата и институт Гамалеи, создавший вакцину, разрабатывает новые показания для вакцинации и использования препарата.

А ранее Лайф рассказывал, что на испытания "Спутника V" среди подростков выделят более 100 миллионов рублей. В исследованиях примут участие три тысячи добровольцев в возрасте от 12 до 17 лет.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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