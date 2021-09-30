Мурашко сообщил об успешном завершении третьей фазы испытаний "Спутника V"

Третья фаза клинических испытаний российской вакцины от ковида "Спутник V" с участием пожилых людей завершена. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"Мы проводили клинические исследования третьей фазы вакцины "Гамковидвак" или "Спутник V". Она завершилась. С участием пациентов старше 60 лет. Показан высокий профиль безопасности и эффективности вакцины", — сказал глава Минздрава на президиуме Координационного совета при Правительстве РФ по борьбе с CoViD-19.

Сейчас готовится итоговый отчёт о проведённых исследованиях, в которых участвовало более 23 тысяч человек. Мурашко добавил, что на сегодняшний день виден хороший профиль безопасности препарата и институт Гамалеи, создавший вакцину, разрабатывает новые показания для вакцинации и использования препарата.