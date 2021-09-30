Полный курс вакцинации от ковида прошло 40,7 млн россиян, заявил Мишустин

В России свыше 40 миллионов человек прошли полный курс вакцинации от коронавируса. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

На заседании кабмина Мишустин уточнил, что прививочную кампанию завершило 40,7 млн человек, однако этого всё равно недостаточно. Премьер назвал вакцинацию лучшим способом уберечь себя и близких от опасных последствий болезни.

В стране открыто свыше 8,5 тысячи прививочных пунктов, включая мобильные, также работают выездные бригады. Кроме того, в правительстве напомнили, что все антиковидные прививки в РФ делаются бесплатно.