Полный курс вакцинации от ковида прошло 40,7 млн россиян, заявил Мишустин
Однако эти цифры недостаточны. Прививка является лучшим способом защитить себя и близких от опасных последствий инфицирования, напомнил премьер.
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В России свыше 40 миллионов человек прошли полный курс вакцинации от коронавируса. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
На заседании кабмина Мишустин уточнил, что прививочную кампанию завершило 40,7 млн человек, однако этого всё равно недостаточно. Премьер назвал вакцинацию лучшим способом уберечь себя и близких от опасных последствий болезни.
В стране открыто свыше 8,5 тысячи прививочных пунктов, включая мобильные, также работают выездные бригады. Кроме того, в правительстве напомнили, что все антиковидные прививки в РФ делаются бесплатно.
А ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оценил ситуацию с ковидом в России, заметив, что волна нарастает. По его словам, регионам придётся реагировать на происходящее.
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