В Минздраве назвали процент больных с тяжёлым течением коронавируса

Более 10% россиян, поступающих в больницы с коронавирусом, переносят заболевание в тяжёлой форме. Об этом в четверг сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко на заседании президиума Координационного совета при Правительстве РФ по борьбе с инфекцией.

"В структуре госпитализированных 11% составляют пациенты с тяжёлым течением заболевания. И более пяти тысяч пациентов находятся в реанимационных отделениях", — проинформировал он.

Ранее Лайф сообщал, что в России был зафиксирован новый антирекорд по количеству летальных исходов от коронавируса — за сутки скончалось 867 пациентов. Это самая большая цифра за всю пандемию. Прежний максимум — 857 — был зафиксирован накануне, 29 сентября. 28 сентября оперштаб сообщал о 852 летальных исходах за сутки. За весь период с начала пандемии умерло 207 255 пациентов.