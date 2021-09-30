В Минздраве назвали процент больных с тяжёлым течением коронавируса
Более пяти тысяч пациентов по всей стране сейчас находятся в реанимационных отделениях.
Фото © Агентство "Москва" / Денис Гришкин
Более 10% россиян, поступающих в больницы с коронавирусом, переносят заболевание в тяжёлой форме. Об этом в четверг сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко на заседании президиума Координационного совета при Правительстве РФ по борьбе с инфекцией.
"В структуре госпитализированных 11% составляют пациенты с тяжёлым течением заболевания. И более пяти тысяч пациентов находятся в реанимационных отделениях", — проинформировал он.
Ранее Лайф сообщал, что в России был зафиксирован новый антирекорд по количеству летальных исходов от коронавируса — за сутки скончалось 867 пациентов. Это самая большая цифра за всю пандемию. Прежний максимум — 857 — был зафиксирован накануне, 29 сентября. 28 сентября оперштаб сообщал о 852 летальных исходах за сутки. За весь период с начала пандемии умерло 207 255 пациентов.
Между тем в Москве с 1 октября всем пациентам с симптомами ОРВИ обязательно будут делать экспресс-тест на антиген к коронавирусу. Об этом заявила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
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