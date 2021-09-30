Украинский телеканал "Дом" получил предупреждение за показ карты РФ с Крымом

Украинский государственный информационно-развлекательный телеканал "Дом", вещающий на территории Донбасса, получил предупреждение из-за показа карты России с Крымом. Об этом сообщает пресс-служба Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания.

"К телеканалу применена санкция "объявление предупреждения" по статье о распространении необъективной информации. Изображение Крыма "российским" в национальном эфире способствует признанию аннексии украинской территории страной-агрессором", — говорится в релизе.

Отмечается, что руководство канала провело служебную проверку для выяснения причин этого случая. Он был квалифицирован как служебная халатность ответственных за производственный процесс сотрудников. Кроме того, в пресс-службе уточнили, что есть вопросы к ведущему телеканала "К2", который в одном из эфиров признал факт принадлежности полуострова к России.

Напомним, инцидент произошёл в начале июля текущего года. Тогда медиаресурс публично принёс извинения и попросил СБУ помочь провести внутреннее расследование.