Украинский телеканал "Дом" получил предупреждение за показ карты РФ с Крымом
Изображение полуострова российским в национальном эфире способствует признанию "аннексии украинской территории страной-агрессором", уточнили в Нацсовете.
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Украинский государственный информационно-развлекательный телеканал "Дом", вещающий на территории Донбасса, получил предупреждение из-за показа карты России с Крымом. Об этом сообщает пресс-служба Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания.
"К телеканалу применена санкция "объявление предупреждения" по статье о распространении необъективной информации. Изображение Крыма "российским" в национальном эфире способствует признанию аннексии украинской территории страной-агрессором", — говорится в релизе.
Отмечается, что руководство канала провело служебную проверку для выяснения причин этого случая. Он был квалифицирован как служебная халатность ответственных за производственный процесс сотрудников. Кроме того, в пресс-службе уточнили, что есть вопросы к ведущему телеканала "К2", который в одном из эфиров признал факт принадлежности полуострова к России.
Напомним, инцидент произошёл в начале июля текущего года. Тогда медиаресурс публично принёс извинения и попросил СБУ помочь провести внутреннее расследование.
Напомним, Крым вошёл в состав России в 2014 году — за это на всенародном референдуме проголосовало более 96% жителей полуострова. Власти Украины, США и ряда стран Запада не признали итогов голосования. Но, как позднее отметил президент РФ Владимир Путин, вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.
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