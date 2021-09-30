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В Кремле вновь заявили об опасности передачи турецких беспилотников Украине

В Незалежной могут использовать подобные системы вооружения против собственного народа, заявил пресс-секретарь президента Путина.

30 сентября, 11:04
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Соглашение Киева и Анкары о строительстве в Василькове Киевской области центра по обслуживанию и модернизации беспилотников может быть чревато тем, что Украина будет использовать эти БПЛА в будущем против своего же народа. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о подписании Украиной и Турцией соответствующего документа.

"Безусловно, в Кремле это заметили. Наша позиция о том, что передача подобных систем вооружений Украине чревата тем, что эти вооружения могут использоваться украинскими вооружёнными силами против своего же народа, хорошо известна. И она хорошо известна в Турции", — заявил официальный представитель Кремля.

РФ не хотела бы использования Киевом турецкого вооружения в Донбассе, заявили в Кремле

РФ не хотела бы использования Киевом турецкого вооружения в Донбассе, заявили в Кремле

Ранее Лайф писал, что турецкая компания поможет Украине построить под Киевом центр по обслуживанию беспилотников. Соответствующее соглашение в присутствии Владимира Зеленского подписали министр обороны Незалежной Андрей Таран и гендиректор турецкой фирмы Bayraktar Savunma Халук Байрактар.

Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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