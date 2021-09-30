В Кремле вновь заявили об опасности передачи турецких беспилотников Украине

Соглашение Киева и Анкары о строительстве в Василькове Киевской области центра по обслуживанию и модернизации беспилотников может быть чревато тем, что Украина будет использовать эти БПЛА в будущем против своего же народа. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о подписании Украиной и Турцией соответствующего документа.

"Безусловно, в Кремле это заметили. Наша позиция о том, что передача подобных систем вооружений Украине чревата тем, что эти вооружения могут использоваться украинскими вооружёнными силами против своего же народа, хорошо известна. И она хорошо известна в Турции", — заявил официальный представитель Кремля.