В Кремле вновь заявили об опасности передачи турецких беспилотников Украине
В Незалежной могут использовать подобные системы вооружения против собственного народа, заявил пресс-секретарь президента Путина.
Фото © Pixabay
Соглашение Киева и Анкары о строительстве в Василькове Киевской области центра по обслуживанию и модернизации беспилотников может быть чревато тем, что Украина будет использовать эти БПЛА в будущем против своего же народа. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о подписании Украиной и Турцией соответствующего документа.
"Безусловно, в Кремле это заметили. Наша позиция о том, что передача подобных систем вооружений Украине чревата тем, что эти вооружения могут использоваться украинскими вооружёнными силами против своего же народа, хорошо известна. И она хорошо известна в Турции", — заявил официальный представитель Кремля.
Ранее Лайф писал, что турецкая компания поможет Украине построить под Киевом центр по обслуживанию беспилотников. Соответствующее соглашение в присутствии Владимира Зеленского подписали министр обороны Незалежной Андрей Таран и гендиректор турецкой фирмы Bayraktar Savunma Халук Байрактар.
Комментариев: 0