Диетолог объяснила популярность интервального голодания и перечислила плюсы

Любая диета заключается в манипуляции над дефицитом калорий, заявила врач эндокринолог-диетолог, член Американской и Китайской ассоциации эндокринологов Ольга Рождественская в беседе с Лайфом. Комментируя популярность интервального голодания, эксперт отметила, что очень полезно делать кратковременные периоды голода.

"При этом легче восстанавливается организм, появляется больше энергии. И, когда человек привыкает к такому кратковременному голоду, объём желудка уменьшается, становится меньше количество порций, человек не так привязан к пище", — отметила Рождественская.

Она отметила, что многие причины ожирения имеют психосоматическую основу — боязнь, что заболит голова, или проявится плохое самочувствие. И как раз интервальным голоданием подобные триггеры убираются.

"Существует разная тактика, и мы смотрим по результатам анализа и психологическому состоянию, чтобы человеку было комфортно и не было продолжительным стрессом. И это всё под руководством эндокринолога или диетолога можно скорректировать", — отметила диетолог.

Она добавила, что противопоказаний у такого способа практически нет, однако сам интервал голодания устанавливается в зависимости от показаний пациента и его состояния здоровья.

Рождественская рассказала, что мода на интервальное голодание пришла из Америки. По её словам, люди в этой стране уже хотят быть не только красивыми, но и здоровыми, чтобы долго и качественно жить. Диетолог отметила, что питанием действительно можно омолодиться. Чётко доказано, что интервальное голодание улучшает метаболизм.

"И ещё один плюс в том, что кратковременное голодание является и профилактикой некоторых форм рака. И вообще такой тайм-менеджмент в питании, когда ты ешь в определённое время, — это профилактика переедания, которое ведёт не только к ожирению, но и старению сосудов, нарушению когнитивных возможностей", — заключила наша собеседница.