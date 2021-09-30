В Тюмени полыхает крыша жилой многоэтажки
По предварительным данным, пожар мог начаться при проведении строительных работ.
Кадр из видео © Соцсети
Серьёзный пожар произошёл на крыше жилого дома в Тюмени. По данным источника Лайфа, площадь возгорания составляла 400 кв. метров. Сейчас пожар локализован.
По предварительным данным, кровля загорелась при проведении строительных работ — рядом обнаружены газовые баллоны. Информации о пострадавших пока не поступало. Был эвакуирован 51 человек.
А ранее сегодня на Камчатке в отдалённом селе Пахачи пожар охватил несколько жилых домов. Начался он с заброшенной постройки, предназначенной под снос.
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