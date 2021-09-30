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В Тюмени полыхает крыша жилой многоэтажки

По предварительным данным, пожар мог начаться при проведении строительных работ.

30 сентября, 12:06

Кадр из видео © Соцсети

В Тюмени полыхает крыша жилой многоэтажки. Видео прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

Серьёзный пожар произошёл на крыше жилого дома в Тюмени. По данным источника Лайфа, площадь возгорания составляла 400 кв. метров. Сейчас пожар локализован.

По предварительным данным, кровля загорелась при проведении строительных работ — рядом обнаружены газовые баллоны. Информации о пострадавших пока не поступало. Был эвакуирован 51 человек.

Лайф узнал причину пожара в Самарской области, где погибли трое маленьких детей

Лайф узнал причину пожара в Самарской области, где погибли трое маленьких детей

А ранее сегодня на Камчатке в отдалённом селе Пахачи пожар охватил несколько жилых домов. Начался он с заброшенной постройки, предназначенной под снос.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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