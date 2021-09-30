В Тюмени полыхает крыша жилой многоэтажки. Видео прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

Серьёзный пожар произошёл на крыше жилого дома в Тюмени. По данным источника Лайфа, площадь возгорания составляла 400 кв. метров. Сейчас пожар локализован.

По предварительным данным, кровля загорелась при проведении строительных работ — рядом обнаружены газовые баллоны. Информации о пострадавших пока не поступало. Был эвакуирован 51 человек.