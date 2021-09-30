Гордон не нашла оснований приравнивать к экстремизму чайлдфри и радикальный феминизм
Юрист не считает правильным раздувать конфликты. При этом она отметила, что с подобными движениями можно бороться просвещением.
Екатерина Гордон. Фото © Instagram / katyagordon
Правозащитница, юрист Екатерина Гордон не согласна с предложением приравнять чайлдфри, радикальный феминизм и ЛГБТ-движение к экстремизму. Своим мнением по этому поводу она поделилась в беседе с Лайфом.
"Я не считаю, что есть основания приравнивать феминизм, ЛГБТ, чайлдфри и другие направления к экстремизму, хотя сама не разделяю эти взгляды. С этим всем можно бороться просвещением, качественным контентом на телевидении и так далее. Несмотря на уже существующие запреты на пропаганду гомосексуализма, она всё равно существует. Если реализовать всё, что уже есть на законодательном уровне, этого будет достаточно", — отметила Гордон.
Она подчеркнула, что необходимо "перестать разговаривать абстрактно". И если организация или представитель какого-либо движения начинает в высказываниях или действиях проявлять признаки экстремизма, то такие случаи нужно озвучивать и обосновывать конкретными данными и примерами. При этом приравнивать всё течение к экстремизму, раздувать конфликт, пиарить — неправильно, заключила юрист.
Ранее Лайф рассказывал, что в России предложили приравнять к экстремизму чайлдфри и радикальный феминизм. По словам автора инициативы, такая мера позволит защитить российских детей и подростков от влияния деструктивного контента в Интернете.
Комментариев: 0