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Гордон не нашла оснований приравнивать к экстремизму чайлдфри и радикальный феминизм

Юрист не считает правильным раздувать конфликты. При этом она отметила, что с подобными движениями можно бороться просвещением.

30 сентября, 11:57
<p>Екатерина Гордон. Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/katyagordon/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">katyagordon</a></p>

Екатерина Гордон. Фото © Instagram / katyagordon

Правозащитница, юрист Екатерина Гордон не согласна с предложением приравнять чайлдфри, радикальный феминизм и ЛГБТ-движение к экстремизму. Своим мнением по этому поводу она поделилась в беседе с Лайфом.

"Я не считаю, что есть основания приравнивать феминизм, ЛГБТ, чайлдфри и другие направления к экстремизму, хотя сама не разделяю эти взгляды. С этим всем можно бороться просвещением, качественным контентом на телевидении и так далее. Несмотря на уже существующие запреты на пропаганду гомосексуализма, она всё равно существует. Если реализовать всё, что уже есть на законодательном уровне, этого будет достаточно", — отметила Гордон.

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Она подчеркнула, что необходимо "перестать разговаривать абстрактно". И если организация или представитель какого-либо движения начинает в высказываниях или действиях проявлять признаки экстремизма, то такие случаи нужно озвучивать и обосновывать конкретными данными и примерами. При этом приравнивать всё течение к экстремизму, раздувать конфликт, пиарить — неправильно, заключила юрист.

Ранее Лайф рассказывал, что в России предложили приравнять к экстремизму чайлдфри и радикальный феминизм. По словам автора инициативы, такая мера позволит защитить российских детей и подростков от влияния деструктивного контента в Интернете.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова
Ольга Годуненко
Ольга Годуненко

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