Готовившиеся "взорвать Москву" террористы ИГИЛ получили от 18 до 25 лет тюрьмы. Видео © ЦОС ФСБ

Пятеро боевиков террористической организации ИГИЛ*, которые планировали "взорвать Москву", получили сроки от 18 до 25 лет. Как сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ, приговор Второго западного окружного военного суда вступил в силу.

На опубликованных кадрах допроса задержанный Алибеков И. объяснил, что привлёк четырёх человек для совершения террористических действий.

"Мы хотели взорвать отдел полиции на Профсоюзной улице и школу", — сказал он.

Когда боевики выехали за бомбой, их автомобиль остановили сотрудники правоохранительных органов. Также задержанный признался, что вступил в ИГИЛ 9 октября, а видео с его присягой было направлено в Сирию. Террористы планировали уехать туда после совершения преступлений.

Согласно приговору, Алибекову дали 25 лет тюрьмы и обязали выплатить штраф в размере 300 тысяч рублей. Его подельники Азизов и Баходуров получили 18 лет лишения свободы и штраф в размере 250 тысяч рублей каждый, Шахмедов — 19 лет тюрьмы и штраф 250 тысяч рублей, Мамуров — 18 лет лишения свободы.

А ранее Лайф рассказывал, что правоохранители пресекли работу трёх подпольных оружейных мастерских в регионах России. За незаконный оборот оружия задержаны пятеро граждан, в отношении них возбуждены уголовные дела.