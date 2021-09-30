Хозяин квартиры, где жестоко убили трёх студенток, узнал о трагедии из Интернета

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Владелец квартиры в Гае Оренбургской области, где жили три жестоко убитые студентки, рассказал, что соседи всегда отзывались о них положительно, жалоб на девушек никогда не поступало. С мужчиной побеседовали журналисты RT. Сам хозяин квартиры со своими жильцами никогда не пересекался, хотя жилплощадь они снимали у него уже второй год.

"Я с ними даже не встречался, встречался с матерью одной из них, всё через неё было", — говорит мужчина.