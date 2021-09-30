Хозяин квартиры, где жестоко убили трёх студенток, узнал о трагедии из Интернета
Мужчина не предполагал, что такое может произойти. Девушки снимали у него жилплощадь второй год, жалоб на шум или вечеринки от соседей ни разу не поступало.
Видео © Ruptly
Владелец квартиры в Гае Оренбургской области, где жили три жестоко убитые студентки, рассказал, что соседи всегда отзывались о них положительно, жалоб на девушек никогда не поступало. С мужчиной побеседовали журналисты RT. Сам хозяин квартиры со своими жильцами никогда не пересекался, хотя жилплощадь они снимали у него уже второй год.
"Я с ними даже не встречался, встречался с матерью одной из них, всё через неё было", — говорит мужчина.
О произошедшем в его квартире хозяин узнал утром, когда после ночной смены зашёл в Интернет. Мужчина тут же позвонил соседям, и они подтвердили: произошла трагедия.
Напомним, о зверском убийстве стало известно сегодня, 30 сентября. По данным СКР, тела двух девушек с признаками насильственной смерти были найдены в квартире, а ещё одной — во дворе дома. Погибшие оказались студентками медколледжа 17, 18 и 19 лет. Они вместе снимали квартиру. СК опубликовал видео с места расправы.
Комментариев: 0