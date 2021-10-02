В РПЦ посоветовали красивым девушкам не выходить замуж за неверующих

Брак между верующими и неверующими может быть непрочным, поэтому такие союзы не рекомендуются, заявил председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев), отвечая на вопрос телезрительницы.

"Нужно десять раз подумать, прежде чем выходить замуж за такого человека. Мы, священнослужители, никогда не советуем верующим девушкам, даже красивым, даже стройным и высоким, выходить замуж за неверующих мужчин", — сказал Иларион в эфире телеканала "Россия 24".

Мужья, настроенные "антирелигиозно и антицерковно", будут мешать женщине воспитывать детей в христианской вере и способны "сломать её судьбу". Венчание в подобном браке невозможно, а это означает, что брак будет непрочным и может распасться, предупредил Иларион.