Жильцам дома в Нижнем Новгороде, где произошёл взрыв, разрешили вернуться в квартиры
В здании на время проверки будет отключён газ, но воду, отопление и электричество начнут подавать в обычном режиме.
Кадр из видео © LIFE
Жильцам дома в Нижнем Новгороде, где произошёл взрыв, разрешили вернуться в квартиры. Видео © LIFE
Эвакуированным после хлопка газа жителям многоэтажки в Нижнем Новгороде разрешили вернуться в свои квартиры. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
"Жители эвакуированного подъезда № 8 дома № 18 на улице Гайдара в Нижнем Новгороде, которые находились в пункте временного размещения в школе № 58, начали возвращаться в свои квартиры после завершения первичных контраварийных работ", — говорится в сообщении.
Первый заместитель главы Администрации Нижнего Новгорода Дмитрий Сивохин уточнил, что в подъезде, где всё случилось, не будет только газоснабжения. Его включат после того, как управляющая компания завершит проверку вентиляционных каналов. Все остальные системы жизнеобеспечения, такие как горячее и холодное водоснабжение, отопление, электричество, будут работать.
Сивохин также напомнил, что люди из двух квартир, которые сильнее остальных повреждены взрывом, вернуться домой пока не могут. Жильцы одной из квартир госпитализированы, а второй — размещены в гостинице.
Напомним, взрыв газа произошёл 2 октября около семи часов утра в доме № 18 по улице Гайдара. В результате повреждены оказались стены и окна квартиры, в которой находился эпицентр. Несущие конструкции здания, по предварительным данным, остались целы. Ранее Лайф опубликовал видео с места взрыва газа в Нижнем Новгороде. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту происшествия.
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