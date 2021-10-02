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Жильцам дома в Нижнем Новгороде, где произошёл взрыв, разрешили вернуться в квартиры

В здании на время проверки будет отключён газ, но воду, отопление и электричество начнут подавать в обычном режиме.

2 октября, 19:03

Кадр из видео © LIFE

Жильцам дома в Нижнем Новгороде, где произошёл взрыв, разрешили вернуться в квартиры. Видео © LIFE

Эвакуированным после хлопка газа жителям многоэтажки в Нижнем Новгороде разрешили вернуться в свои квартиры. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

"Жители эвакуированного подъезда № 8 дома № 18 на улице Гайдара в Нижнем Новгороде, которые находились в пункте временного размещения в школе № 58, начали возвращаться в свои квартиры после завершения первичных контраварийных работ", — говорится в сообщении.

Первый заместитель главы Администрации Нижнего Новгорода Дмитрий Сивохин уточнил, что в подъезде, где всё случилось, не будет только газоснабжения. Его включат после того, как управляющая компания завершит проверку вентиляционных каналов. Все остальные системы жизнеобеспечения, такие как горячее и холодное водоснабжение, отопление, электричество, будут работать.

Сивохин также напомнил, что люди из двух квартир, которые сильнее остальных повреждены взрывом, вернуться домой пока не могут. Жильцы одной из квартир госпитализированы, а второй — размещены в гостинице.

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Напомним, взрыв газа произошёл 2 октября около семи часов утра в доме № 18 по улице Гайдара. В результате повреждены оказались стены и окна квартиры, в которой находился эпицентр. Несущие конструкции здания, по предварительным данным, остались целы. Ранее Лайф опубликовал видео с места взрыва газа в Нижнем Новгороде. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту происшествия.

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Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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