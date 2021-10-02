Жильцам дома в Нижнем Новгороде, где произошёл взрыв, разрешили вернуться в квартиры. Видео © LIFE

Эвакуированным после хлопка газа жителям многоэтажки в Нижнем Новгороде разрешили вернуться в свои квартиры. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

"Жители эвакуированного подъезда № 8 дома № 18 на улице Гайдара в Нижнем Новгороде, которые находились в пункте временного размещения в школе № 58, начали возвращаться в свои квартиры после завершения первичных контраварийных работ", — говорится в сообщении.

Первый заместитель главы Администрации Нижнего Новгорода Дмитрий Сивохин уточнил, что в подъезде, где всё случилось, не будет только газоснабжения. Его включат после того, как управляющая компания завершит проверку вентиляционных каналов. Все остальные системы жизнеобеспечения, такие как горячее и холодное водоснабжение, отопление, электричество, будут работать.