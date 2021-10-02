Лайф публикует видео с места взрыва газа в Нижнем Новгороде

Взрыв газа произошёл в многоэтажном доме в Нижнем Новгороде. Видео © LIFE

В распоряжении Лайфа появилось видео из Нижнего Новгорода, где сегодня утром произошёл взрыв газа.

На кадрах видно, что в одной из квартир полностью выбиты окна. Также на земле возле дома лежит остекление балкона, а с него самого на высоте девятого этажа свисает огромная бетонная плита, которую вытолкнуло из конструкции здания взрывной волной. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

"Произошло частичное повреждение конструкций квартиры, пострадали мужчина и женщина, предварительно, 50-летнего возраста. Они госпитализированы в Приволжский исследовательский университет", — говорится в сообщении регионального СУ СКР.