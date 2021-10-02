НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Взрыв газа произошёл в многоквартирном доме Нижнего Новгорода

По меньшей мере два человека пострадали. Угрозы обрушения конструкций, предварительно, нет.

2 октября, 05:18
3080

Взрыв газа произошёл в многоквартирном доме Нижнего Новгорода. Видео © Telegram / Ni Mash

Взрыв газа произошёл в многоквартирном доме Нижнего Новгорода. Об этом Лайфу сообщил источник в экстренных службах.

По его данным, ЧП произошло около семи часов утра в доме № 18 по улице Гайдара. Наибольшие повреждения получила квартира на девятом этаже, в которой находился эпицентр взрыва. Ударная волна разрушила межкомнатные стены, балкон и окна. При этом несущие конструкции здания, по предварительным данным, остались целы.

В результате взрыва пострадали два человека. Детей среди них нет, добавил собеседник Лайфа. Сейчас все жильцы подъезда эвакуированы.

В Свердловской области взорвался газ в жилом доме

В Свердловской области взорвался газ в жилом доме

Ранее Лайф писал, что в Ставропольском крае житель квартиры на втором этаже многоквартирного дома забыл выключить газ и закурил сигарету, в результате чего произошёл взрыв. Пострадал лишь сам курильщик.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Читаемое

Политолог оценил слова депутата Рады о риске развала Украины

сегодня в 11:20

Россиянин нашёл тело жены с пробитой утюгом головой, под подозрением её дочь

сегодня в 15:08

Зеленский рассказал, почему подняли вопрос об отставке спикера Рады

сегодня в 15:10

В пермском вузе рассказали о судьбе профессора, поразившего равнодушием при стрельбе

сегодня в 15:00

10 странных бьюти-лайфхаков из прошлого, которые сейчас никто и ни за что не станет повторять

сегодня в 15:00

Новости партнеров

Layer 1