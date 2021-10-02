Взрыв газа произошёл в многоквартирном доме Нижнего Новгорода. Видео © Telegram / Ni Mash

Взрыв газа произошёл в многоквартирном доме Нижнего Новгорода. Об этом Лайфу сообщил источник в экстренных службах.

По его данным, ЧП произошло около семи часов утра в доме № 18 по улице Гайдара. Наибольшие повреждения получила квартира на девятом этаже, в которой находился эпицентр взрыва. Ударная волна разрушила межкомнатные стены, балкон и окна. При этом несущие конструкции здания, по предварительным данным, остались целы.

В результате взрыва пострадали два человека. Детей среди них нет, добавил собеседник Лайфа. Сейчас все жильцы подъезда эвакуированы.