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Спикер Парламента Грузии оценил риск ухудшения отношений с Киевом из-за Саакашвили

По мнению Кучавы, две республики сейчас можно назвать не иначе как дружескими и это не изменить.

2 октября, 04:34
<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/SaakashviliMikheil" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Mikheil Saakashvili</a></p>

Фото © Facebook / Mikheil Saakashvili

Отношения между Украиной и Грузией не будут обострены, несмотря на арест "одного человека". Такое мнение высказал журналистам спикер Парламента Грузии Кахабер Кучава, комментируя задержание Михаила Саакашвили, имеющего украинское гражданство.

"Никто и ничто не обострит наши братские отношения —Украины и Грузии, тем более арест одного человека", — сказал Кучава.

Кремлю неинтересна судьба Саакашвили, заявил Песков

Кремлю неинтересна судьба Саакашвили, заявил Песков

О задержании Саакашвили 1 октября объявил премьер-министр Ираклий Гарибашвили. Экс-президент Грузии находится в тюрьме города Рустави, расположенного в нескольких десятках километров от Тбилиси. Саакашвили уже объявил голодовку. Опальный политик среди прочего требует встречи с консулом Украины, гражданином которой теперь является.

Лайф сообщал, что посла Грузии вызвали в МИД Украины. За ситуацией внимательно следят и в офисе лидера Незалежной Владимира Зеленского.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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