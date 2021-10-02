Спикер Парламента Грузии оценил риск ухудшения отношений с Киевом из-за Саакашвили

Отношения между Украиной и Грузией не будут обострены, несмотря на арест "одного человека". Такое мнение высказал журналистам спикер Парламента Грузии Кахабер Кучава, комментируя задержание Михаила Саакашвили, имеющего украинское гражданство.

"Никто и ничто не обострит наши братские отношения —Украины и Грузии, тем более арест одного человека", — сказал Кучава.

О задержании Саакашвили 1 октября объявил премьер-министр Ираклий Гарибашвили. Экс-президент Грузии находится в тюрьме города Рустави, расположенного в нескольких десятках километров от Тбилиси. Саакашвили уже объявил голодовку. Опальный политик среди прочего требует встречи с консулом Украины, гражданином которой теперь является.