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В России нашлись вакансии для удалёнщиков за 500 тысяч рублей в месяц

Больше всего выигрывают в такой ситуации те, кому для работы всегда было достаточно только компьютера.

2 октября, 04:28
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Специалистам по разработке приложений для операционной системы Android в России готовы платить 500 тысяч рублей, причём работать можно из дома. Правда, нужен серьёзный опыт в этом деле.

"Веб-компания в Санкт-Петербурге ищет на удалёнку Android-разработчика с зарплатой от 500 тысяч рублей для развития нового направления в области крипто- и dating-приложений. Соискатель должен иметь опыт коммерческой разработки от трёх лет, чтобы заниматься разработкой мобильного приложения", — приводит ТАСС сообщение сервиса "Зарплата.ру".

С аналогичной зарплатой эта же компания ищет директора по продажам. Ему необходимо сформировать эффективную команду продавцов, мотивировать и провести обучение. Работать также можно дистанционно.

Ещё одна компания ищет системных аналитиков в Москве и предлагает им доход в 400 тысяч рублей. Нужно будет работать в проектах по дистанционному банковскому обслуживанию, брокерским и депозитарным процессам, речевой аналитике и роботизации кол-центров, кредитному маркетплейсу.

Названы самые высокооплачиваемые вакансии в сфере производства в России в августе

Названы самые высокооплачиваемые вакансии в сфере производства в России в августе

А ранее в России нашлись вакансии для пенсионеров с зарплатой больше 100 тысяч. Правда, для них, как правило, тоже нужны солидные знания и навыки. А может быть, и готовность к переезду.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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