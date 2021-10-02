В России нашлись вакансии для удалёнщиков за 500 тысяч рублей в месяц

Специалистам по разработке приложений для операционной системы Android в России готовы платить 500 тысяч рублей, причём работать можно из дома. Правда, нужен серьёзный опыт в этом деле.

"Веб-компания в Санкт-Петербурге ищет на удалёнку Android-разработчика с зарплатой от 500 тысяч рублей для развития нового направления в области крипто- и dating-приложений. Соискатель должен иметь опыт коммерческой разработки от трёх лет, чтобы заниматься разработкой мобильного приложения", — приводит ТАСС сообщение сервиса "Зарплата.ру".

С аналогичной зарплатой эта же компания ищет директора по продажам. Ему необходимо сформировать эффективную команду продавцов, мотивировать и провести обучение. Работать также можно дистанционно.

Ещё одна компания ищет системных аналитиков в Москве и предлагает им доход в 400 тысяч рублей. Нужно будет работать в проектах по дистанционному банковскому обслуживанию, брокерским и депозитарным процессам, речевой аналитике и роботизации кол-центров, кредитному маркетплейсу.