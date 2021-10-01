В России нашлись вакансии для пенсионеров с зарплатой больше 100 тысяч

В России есть особо высокооплачиваемые вакансии для людей предпенсионного и пенсионного возраста. К примеру, это оператор по добыче нефти, сварщик, геодезист, домработница и шеф-повар. Доход на этих должностях может составлять 100–175 тыс. рублей в месяц.

Список таких вакансий, как сообщает ТАСС, составил сервис "Работа.ру" ко Дню пожилых людей, который отмечается 1 октября. Так, оператору по добыче нефти и газа в городе Мегион работодатель обещает 170–175 тысяч рублей в месяц. При этом необходимо иметь профессиональное образование не ниже среднего, стаж работы от одного года, квалификацию 5-го разряда, а также знание технических характеристик оборудования и физико-химических свойств нефти, газа и конденсата.

Опытному сварщику на машиностроительном заводе в Санкт-Петербурге готовы платить от 145 тысяч рублей ежемесячно. Нужен стаж не менее пяти лет, навык работы с высоколегированными жаропрочными сталями, квалификация от 4-го разряда, умение читать чертежи и выполнять сварку во всех пространственных положениях.

До 145 тысяч рублей в месяц может зарабатывать машинист паровой передвижной депарафинированной установки в Новом Уренгое. Требуется опыт работы от одного года и квалификационное удостоверение 5–6-го разряда. Геодезисту в Красноярском крае будут платить от 120 тысяч рублей. Нужен стаж от одного года и навык работы с программой AutoCAD c GPS, а также необходимо уметь использовать тахеометр. Домработнице в Москве обещают до 120 тысяч рублей. Шеф-повару в Хабаровске — от 100 тысяч рублей.