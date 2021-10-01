В Роспотребнадзоре рассказали, как пожилые переносят вакцинацию от коронавируса

Вакцинация от коронавируса особенно важна для пожилых людей из-за того, что они находятся в зоне особого риска. Это при том, что в большинстве своём прививку от CoViD-19 они переносят легко и без побочных эффектов, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

"Именно у пожилых из-за нагрузки на иммунную систему возможны осложнения, в том числе такие опасные, как вирусная пневмония и тромбозы различной локализации. Эти осложнения могут привести к самым печальным исходам", — сообщили РИА "Новости" в ведомстве.

Роспотребнадзор уточнил, что прививаться пожилым можно даже с различными хроническими заболеваниями, главное, не в фазе обострения.

В РФ сейчас зарегистрировано пять вакцин. Первая из них — "Спутник V" — широко применяется для массовой иммунизации. Препарат одобрили в 70 странах. Россиянам также доступны "Эпиваккорона" и "Ковивак". Для ревакцинации рекомендуется "Спутник лайт". Недавно Минздрав зарегистрировал "Эпиваккорону-Н".